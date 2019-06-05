Ольгу Полякову раскритиковали за откровенный наряд .

"Не превращайте политику в шоу!": Полякова нарвалась на критику из-за наряда instagram.com/polyakovamusic

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Певица Ольга Полякова, которая заявила, что идет в политику и создаст партию, состоящую только из женщин, нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм артистка выставила фото в откровенном платье, которое полностью обнажило длинные ноги Ольги. Образ дополнили светлые ковбойские сапожки. В посте она отметила, что в таком виде отправилась на ток-шоу “Тема“.

Лидер женского политического движение приехала на ток шоу ТЕМА телеканала @newsone_tv Достаточно ли политегенично я выгляжу? - написала Ольга.

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В комментариях подписчики раскритиковали Ольгу за такой наряд и отметили, что он вряд ли уместен для политика.

Зачем, ну зачееееем? Зачем превращать политику и без того шоу

Это прикол с тем что Полякова в политику идёт не пойму 🤷🏼‍♀️?

Ты супер ,но нет

Не могла одеть, что нибудь поприличней?

О в Раду будете так ходить? В таком прикиде😂

На телеканал 👍. В ВР так ходить не стоит. А платье вообще супер ❤️

Наряд самое то, если на белом жеребце прискакать

Вульгаризація влади, - отметили в Сети.

Однако, многим фолловерам понравился вид Поляковой и они отметили, что артистка “ломает стереотипы“.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за фото из душа.