"Не превращайте политику в шоу!": Полякова нарвалась на критику из-за наряда
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Певица Ольга Полякова, которая заявила, что идет в политику и создаст партию, состоящую только из женщин, нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм артистка выставила фото в откровенном платье, которое полностью обнажило длинные ноги Ольги. Образ дополнили светлые ковбойские сапожки. В посте она отметила, что в таком виде отправилась на ток-шоу “Тема“.
Лидер женского политического движение приехала на ток шоу ТЕМА телеканала @newsone_tv Достаточно ли политегенично я выгляжу? - написала Ольга.
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В комментариях подписчики раскритиковали Ольгу за такой наряд и отметили, что он вряд ли уместен для политика.
- Зачем, ну зачееееем? Зачем превращать политику и без того шоу
- Это прикол с тем что Полякова в политику идёт не пойму 🤷🏼♀️?
- Ты супер ,но нет
- Не могла одеть, что нибудь поприличней?
- О в Раду будете так ходить? В таком прикиде😂
- На телеканал 👍. В ВР так ходить не стоит. А платье вообще супер ❤️
- Наряд самое то, если на белом жеребце прискакать
- Вульгаризація влади, - отметили в Сети.
Однако, многим фолловерам понравился вид Поляковой и они отметили, что артистка “ломает стереотипы“.
Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за фото из душа.
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