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"Не превращайте политику в шоу!": Полякова нарвалась на критику из-за наряда

Комментариев: 1
Ольгу Полякову раскритиковали за откровенный наряд .

"Не превращайте политику в шоу!": Полякова нарвалась на критику из-за наряда
instagram.com/polyakovamusic

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Певица Ольга Полякова, которая заявила, что идет в политику и создаст партию, состоящую только из женщин, нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм артистка выставила фото в откровенном платье, которое полностью обнажило длинные ноги Ольги. Образ дополнили светлые ковбойские сапожки. В посте она отметила, что в таком виде отправилась на ток-шоу “Тема“.

Лидер женского политического движение приехала на ток шоу ТЕМА телеканала @newsone_tv Достаточно ли политегенично я выгляжу? - написала Ольга.

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В комментариях подписчики раскритиковали Ольгу за такой наряд и отметили, что он вряд ли уместен для политика.

  • Зачем, ну зачееееем? Зачем превращать политику и без того шоу
  • Это прикол с тем что Полякова в политику идёт не пойму 🤷🏼‍♀️?
  • Ты супер ,но нет
  • Не могла одеть, что нибудь поприличней?
  • О в Раду будете так ходить? В таком прикиде😂
  • На телеканал 👍. В ВР так ходить не стоит. А платье вообще супер ❤️
  • Наряд самое то, если на белом жеребце прискакать
  • Вульгаризація влади, - отметили в Сети.

Однако, многим фолловерам понравился вид Поляковой и они отметили, что артистка “ломает стереотипы“.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за фото из душа.

 

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Теги: Оля Полякова, откровенные наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.06.2019, 17:24
Оценка:  0
гость
Лучше так, чем как Савченко. Той только миски с баландой не хватает, чтоб всю Раду запугать.
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