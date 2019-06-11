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Оля Полякова рассказала, чем будет заниматься в Верховной Раде

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Украинские знаменитости рассказали, почему решили идти в политику.
Оля Полякова рассказала, чем будет заниматься в Верховной Раде
Оля Полякова рассказала, чем будет заниматься в Верховной Раде
пресс-служба

Украинские артисты массово идут в политику. Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ узнали, кто из звезд присоединился к команде Святослава Вакарчука и чем хочет заниматься на улице Грушевского Оля Полякова.

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Одним из первых о своих немузыкальных амбициях заявил лидер группы “Океан Ельзи“ Святослав Вакарчук. На президентские выборы он не пошел, но собирается на внеочередные парламентские. К команде Вакарчука неожиданно присоединился шоумен Сергей Притула. Но в списке он только тридцатый. Для того, чтобы Сергей прошел в Верховную Раду политической силе Святослава Вакарчука нужно набрать больше десяти процентов голосов.

“Я достаточно финансово независимый человек, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительную гривну“, – прокомментировал в обращении Сергей Притула.

Сергей Притула
Сергей Притула
пресс-служба

В компанию артистов, штурмующих политическую Говерлу, присоединился и Виктор Павлик. Окончательно с политической силой, куда его зовут, певец еще не договорился, потому что не понимает, как сочетать новую профессию с музыкальной карьерой.

“Я буду рассматривать все эти моменты с такой точки зрения, что у меня не будет времени постоянно ходить на заседания. Я могу формально, как лицо партии, быть в пятерке, как мне это предлагают“, – рассказал Виктор Павлик в эфире “Ранку з Україною“.

Виктор Павлик
Виктор Павлик
пресс-служба

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А вот популярная певица, звездный эксперт шоу “Дивовижні люди“ Оля Полякова формально не хочет быть ни в одной политсиле, поэтому решила создать собственную – женскую партию.

“Моя партия будет заниматься проблемами здоровья, сиротства – тем, чем мужики не хотят заниматься. У них куча других дел, они там про газ, уголь думают, что куда продать. А кто будет думать о наших детях?“ – комментирует Оля Полякова в эфире канала “Україна“.

Также среди артистов, заявили о намерении идти в политику Михаил Поплавский, Светлана и Виталий Белоножко.

Напомним, ранее “поющий ректор“ Поплавский вновь собрался баллотироваться в Верховную Раду.

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Теги: украинские звезды, Оля Полякова, Виктор Павлик, Сергей Притула
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Sancho-s    11.06.2019, 11:44
Оценка:  0
Sancho-s
то ли ещё будет...
!  (аноним)  11.06.2019, 11:43
Оценка:  0
!
эти д*о*л*б*о*й*о*б*ы - двух слов связать не могут! чем они там могут заниматься? уверена , у них даже анализы не годные
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