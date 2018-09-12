Кто из украинского шоу-биза имеет шанс попасть в парламент.

Шоумены, рестораторы и артисты: Кто хочет попасть в Верховную Раду IX созыва instagram.com/kupolvr

Читай также: Оля Полякова рассказала, чем будет заниматься в Верховной Раде

Верховная Рада 9 созыва обещает быть как никогда творческой и ...веселой. Поскольку на следующие выборы пойдут не только известные артисты и телеведущие, но также шоумены и участники юмористических проектов. Давайте рассмотри поподробнее.

Итак, из “певческой братии“ в Раду метят Святослав Вакарчук со своей партией “Голос“, кроме того свое желание попасть в парламент изъявили поющий ректор Михаил Поплавский, а также Виталий и Светлана Белоножко и Анастасия Приходько. Так, Поплавский возглавил список Аграрной партии, супружеская пара Белоножков проходит по спискам партии “Сила и Честь“ Игоря Смешко, а 32-летняя Анастасия Приходько будет баллотироваться по мажоритарному округу от партии “Батькивщина“.

Читай также: "Ревизор" Николай Тищенко хочет стать народным депутатом - СМИ

Также в Раду идет популярный телеведущий, а ныне - ресторатор 47-летний Николай Тищенко. Именно ему принадлежат рестораны сети “Наша карта“ (“Велюр“, “Ришелье“, “Сейф“, “ТургенеФ“, “Пушистый“, Olmeca Plage, “Три вилки“). Напомним, что некоторое время Тищенко был судьей кулинарного шоу “МастерШеф“ (“СТБ“), а также вел программу “Ревизор“ (“Новый канал“). Тищенко будет баллотироваться от президентской партии “Слуга народа“, он хочет стать народным депутатом по киевскому округу №218 (Святошинский район).

Популярный телеведущий, шоумен Сергей Притула идет в Раду от партии Святослава Вакарчука “Голос“ - 30 номером в списке.

Читай также: "Хочу быть полезным": Притула присоединится к Вакарчуку на выборах в Раду

На этом перечень “развлекательных“ профессий не заканчивается - в Раду также идет коллега президента Владимира Зеленского по студии “Квартал-95“ 44-летний Юрий Корявченков, известный по прозвищу Юзик. На президентских выборах Юрий Корявченков был главой штаба кандидата Владимира Зеленского в Кривом Роге, а сейчас там же баллотируется по округу №31 от партии “Слуга народа“.

От той же партии “Слуга народа“ в Раду идет и 53-летний Александр Ткаченко, генеральный директор группы каналов “1+1 Mediа“. Его номер в партийном списке - 9.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде ввели моду на зеленый цвет одежды.