TAYANNA раскрыла подробности разрыва с Филиппом Коляденко
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Украинская певица Татьяна Решетняк в программе “Слава +“ рассказала о роли бывших мужчин в ее жизни.
В частности, артистка раскрыла подробности о романе и расставании с 25-летним сыном шоумена Дмитрия Коляденко - участником группы KADNAY, Филиппом Коляденко.
33-летняя TAYANNA заявила, что сама стала инициатором разрыва с музыкантом, поскольку, по ее мнению, разница в возрасте сказывалась на отношениях пары.
Когда ты понимаешь, что человек моложе тебя и у нее впереди целая жизнь для развития, для поиска себя, для самосовершенствования. И когда ты понимаешь, что ты тяготит человека собой, семьей, ребенком а она к этому еще не готова, - рассказала певица.
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Татьяна призналась, что решение о расставании она взвешивала около 2 месяцев и все-таки решила завершить отношения, поскольку потом дорогого человека отпускать было бы еще труднее.
Я просто его отпустила и поняла, что так будет лучше для нас обоих. Он еще молодой, ему надо еще погулять, пописать песни, ездить на концерты, бросать майками мокрыми у девушек. У нас были неземные ощущения и чувства, ведь Филипп очень меня вдохновлял. Однако нельзя быть эгоистом, надо отпускать, когда внутренне чувствуешь, что человеку нужна свобода, - призналась звезда.
Кроме того, в интервью артистка раскрыла подробности своего детства, подробности расторжения контракта с бывшим любовником и еще много фактов, которые интересуют ее поклонников.
Ранее мы писали, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык.
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