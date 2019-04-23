33-летняя певица рассказала об отношениях с 25-летним сыном Коляденко.

TAYANNA раскрыла подробности разрыва с Филиппом Коляденко instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Украинская певица Татьяна Решетняк в программе “Слава +“ рассказала о роли бывших мужчин в ее жизни.

В частности, артистка раскрыла подробности о романе и расставании с 25-летним сыном шоумена Дмитрия Коляденко - участником группы KADNAY, Филиппом Коляденко.

33-летняя TAYANNA заявила, что сама стала инициатором разрыва с музыкантом, поскольку, по ее мнению, разница в возрасте сказывалась на отношениях пары.

Когда ты понимаешь, что человек моложе тебя и у нее впереди целая жизнь для развития, для поиска себя, для самосовершенствования. И когда ты понимаешь, что ты тяготит человека собой, семьей, ребенком а она к этому еще не готова, - рассказала певица.

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Татьяна призналась, что решение о расставании она взвешивала около 2 месяцев и все-таки решила завершить отношения, поскольку потом дорогого человека отпускать было бы еще труднее.

Я просто его отпустила и поняла, что так будет лучше для нас обоих. Он еще молодой, ему надо еще погулять, пописать песни, ездить на концерты, бросать майками мокрыми у девушек. У нас были неземные ощущения и чувства, ведь Филипп очень меня вдохновлял. Однако нельзя быть эгоистом, надо отпускать, когда внутренне чувствуешь, что человеку нужна свобода, - призналась звезда.

Кроме того, в интервью артистка раскрыла подробности своего детства, подробности расторжения контракта с бывшим любовником и еще много фактов, которые интересуют ее поклонников.

Ранее мы писали, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык.