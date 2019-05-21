"Колядеша, действуй": Дмитрий Коляденко объяснил, почему сделал Билык предложение
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Украинский шоумен Дима Коляденко, который недавно сделал предложение руки и сердца певице Ирине Билык, объяснил свой романтический поступок. В интервью “КП“ в Украине“ певец признался, что до сих пор влюблен в Ирину, а предложение руки и сердца делает уже в шестой раз.
Для меня это не впервые. На протяжении пяти лет, когда мы жили вместе, я каждый год делал Ире предложение - дарил ей бриллиантовые, золотые, серебряные кольца. Все они были с красивыми камушками. И это мое шестое предложение руки и сердца. Ира брала кольца, обещала, что выйдет за меня замуж, но в итоге так и не вышла. Спустя десять лет я подумал: “Колядеша, действуй, наступил второй шанс. Удиви свою девушку“. Я это сделал! Мало того, удивил всю Украину, - рассказал Коляденко.
Иногда даже перемены к чему-то особенному воспринимаются как нечто провокационное, но мы то с вами знаем: сначала противишься, а потом все случается 😉 А как вы воспринимаете перемены? ⠀⠀ #иринабилык #irinabilyk #irynabilyk #перемены #переменывжизни #переменыклучшему
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Дмитрий рассказал, что настолько сильно переживал разрыв с Ириной, что даже обращался за помощью к психологам.
Специалисты сказали: не нужно винить себя, ведь в нашем разрыве виноваты мы оба. Я согласился, но продолжал над собой работать. И сегодня мне кажется, что время все залечило и теперь можно начать с чистого листа, - рассказал шоумен.
Любовь💖, очки 👓 и музыка 🎶 ... (и шампанское🥂🍾) Чьи очки 👓 вам больше нравятся мои или Димы? ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Photo by @evgeniysonev #irinabilyk #иринабилык #irynabilyk #димаколяденко #очки2019 #сделайсвойвыбор #musicismylove #musicismysoul #musicisme
О том, насколько успешной была шестая попытка - Дмитрий ответа не дал, хотя отметил, что Ирина оставила кольцо себе.
Спустя пару дней после предложения мне позвонила Ира и сказала: “А я сейчас ношу твое кольцо. Возьму его с собой на гастроли“, - рассказал певец. “Ира мне не дала конкретного ответа. После окончания шоу она сказала при всех: “Я пошла думать над твоим предложением“, - поделился Коляденко.
Ирина Билык и Дима Коляденко жили в гражданском браке. Сейчас Ирина замужем за фотографом и стилистом Асланом Ахмадовым, пара воспитывает сына Табриза, которого выносила суррогатная мать. С Дмитрием Коляденко Ирина поддерживает дружеские отношения.
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