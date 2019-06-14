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Ани Лорак подтвердила свой новый роман (фото)

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Ани Лорак показала нового возлюбленного.
Ани Лорак показала нового возлюбленного
Ани Лорак показала нового возлюбленного
instagram.com/anilorak/

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Украинская певица Ани Лорак опубликовала нежное фото с саунд-продюсеромBlack Star Inc. Егором Глебом, подтвердив слухи об их романе. Снимком в объятиях нового избранника исполнительница поделилась в Instagram в эту пятницу.

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Некоторым из поклонников певицы кандидат на роль нового возлюбленного Лорак не понравился. Подписчиков разочаровало, что им стал не Сергей Лазарев, которому долго приписывали любовные отношения с артисткой.

“А как же Лазарев?“, “Мурат посимпатичнее будет“, “Надеюсь, не турок“, “Сергей Лазарев – наш кандидат“, “Очередной турок“, “Уж лучше Мурат, чем этот малыш“, “Лазарев приревнует“, – пишут в комментариях фаны Каролины.

Отметим, Егор Глеб родом из Украины, ранее он жил в Киеве. Известно, что он близко дружит с певцом Егором Кридом. Он также был женат на украинской певице Татьяне Решетняк, она же Таянна. 

Напомним, что ранее в сеть просочились фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева.

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Теги: Ани Лорак, Егор Глеб, роман, певица
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.06.2019, 10:42
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гость
И Егор и Глеб.
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