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Даша Астафьева похвасталась пышными формами в пикантной фотосессии

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Звезда Playboy Даша Астафьева показала кадры с новой фотосессии.
Даша Астафьева похвасталась пышными формами в пикантной фотосессии
Даша Астафьева похвасталась пышными формами в пикантной фотосессии
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева часто делится с поклонниками откровенными снимками с различных фотосессий.

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На своей странице в Instagram звезда Playboy опубликовала свежие пикантные снимки и видео. На них артистка запечатлена в соблазнительном черном платье с оголенной спиной. При этом через тонкую ткань наряда можно увидеть соски. А на одном из кадром можно заметить, что на ногах у Даши пластыри. 

“Можно, я буду такой, какая есть в свои 33... С морщинами, от которых без ума, потому что каждая из них сделала меня мудрее и лучше. С седыми волосками, которым улыбаются такие же как и я, маленькие девочки, поседевшие почти полностью в 16, неуспевающие закрашивать эти предательские пробелы. С грустным всегда взглядом, как бы весело мне не было. Со складочками, которые поздно и пошло убирать в миллионе программ по улучшению внешности.
Можно ? И туфли. Пожалуйста, пусть на мне будут те, которые я выбрала, и люблю. Да, у меня в них 45-й размер, на вид, вместо моего 37,5.. Спасибо тем двум процентам , которые меня понимают и ценят. Целую экран“, - подписала одну из публикаций Даша Астафьева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можно, я буду такой, какая есть в свои 33... С морщинами, от которых без ума, потому что каждая из них сделала меня мудрее и лучше. С седыми волосками, которым улыбаются такие же как и я, маленькие девочки, поседевшие почти полностью в 16, неуспевающие закрашивать эти предательские пробелы. С грустным всегда взглядом, как бы весело мне не было. Со складочками, которые поздно и пошло убирать в миллионе программ по улучшению внешности. Можно ? И туфли. Пожалуйста, пусть на мне будут те, которые я выбрала, и люблю. Да, у меня в них 45-й размер, на вид, вместо моего 37,5.. Спасибо тем двум процентам , которые меня понимают и ценят. Целую экран. Так меня увидеть могли только: #video @emrikmartirosian #style @favoritki #mua @mogila_tatiana

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤 forever #photo @anka_fateeva #mua @mogila_tatiana #style @favoritki

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Подписчики певицы засыпали ее свежие кадры восторженными комментариями.

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“Ты красотка!!! А, главное ЧЕЛОВЕК!!!!“, “Как приятно, когда человек с таким достоинством принимает возрастные, да и любые другие изменения. Это ценнее любой гладкой кожи, идеальной фигуры или волос без седины“, “Самая красивая женщина“, “Даша, ты прекрасна, какие морщины????? Ты отпад!“, “Совершенство во плоти. бесконечно восхищена тем, как много труда, упорства и любви Вы вкладываете в то, что делаете!“, “І так жара на улиці а тут Даша“, “Сила сексуальности и очарования“, - пишут фанаты Астафьевой.

Напомним, ранее Даша Астафьева в образе скромницы проехалась в киевском метро.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.06.2019, 11:19
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