Как красились звезды, и что было модно в 1990.

Надежда Мейхер и Даша Астафьева вспомнили, как красились в 90-х пресс-служба

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Журналисты программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, узнали у артистов, помнят ли те тренды макияжа 90-х годов, какие техники и цвета предпочитали и изменились ли их предпочтения сегодня.

Провести несколько часов в салоне красоты перед выходом в люди для современных женщин – обычное дело. Выбор прически, потом под нее мейк-ап, и все это должно подходить еще и к одежде. Телеведущая Снежана Егорова вспоминает: в начале 90-х даже такого понятия, как салон красоты, не существовало.

Какие салоны? Вы серьезно? У нас были парикмахерские, в которых, чтобы помыть голову надо было так ее опустить, чтобы все потекло. И какой макияж? – вспоминает телеведущая Снежана Егорова в программе “Ранок з Україною“. – А помада – это вообще была проблема! Когда понемногу начались коммерческие времена, то привозили из Польши. За бешеные деньги продавали. И они были страшные – скатывались на губах, имели неприятных запах и, вообще, мне кажется, что это был яд!.

Снежана Егорова пресс-служба

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Поэтому мейк-ап женщины в 90-е делали в основном дома и самостоятельно. Иногда могли попросить помощи у подруг или, например, у мамы... Но тренд тогда был один – как можно ярче.

У меня зеленые глаза, и я красила синие тени – очень яркий мейк-ап был, – комментирует Даша Астафьева в эфире канала “Україна“.

И Даша не одна такая. Мила Нитич, например, тоже предпочитала «эффект радуги».

Я помню голубые тени, розовая помада – были в нашей стране такие яркие тенденции. Это еще называли «боевой раскрас, – рассказала Мила Нитич в “Ранку з Україною“.

Мила Нитич пресс-служба

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А вот Надежда Мейхер вспоминает всё в деталях.

Помады были какие-то фиолетовые, серые. Такие цвета, казалось бы, не очень яркие, но ядреные! – поделилась Надежда Мейхер в эфире канала “Україна“. – Были тонкие брови – тогда все выщипывали себе их, и они были такие странные. Но тогда они воспринимались, как красота и часть образа.

Надежда Мейхер пресс-служба

И самое главное – яркий макияж в 90-е делали не просто, чтобы выделиться. Это был показатель достатка. Поэтому женщины в полном боевой раскраске ходили не только в кафе или на работу – с мейк-апом занимались шейпингом, выходили в магазин под домом и даже просто выносили мусор.

Ранее мы писали, что звезды вспомнили, какие джинсы носили в 90-е.