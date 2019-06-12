Даша Астафьева в образе скромницы проехалась в киевском метро

Украинская исполнительница Даша Астафьева удивила новой фотосессией в элегантном наряде.

Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева удивила фанов новой фотосессией Звезда Playboy снялась в киевском метро.

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Свежими кадрами девушка поделилась на своей странице в Instagram. На снимках артистка запечатлена в очень скромном, но элегантном образе. Для съемки Даша выбрала длинное белое платье в черный горох, широкий коричневый пояс на шнуровке и туфли в тон к поясу. Волосы Астафьевой заплетены в косу.

Подписчики звезды принялись активно обсуждать новые публикации. Одни заявили, что на самом деле снимки “постановочные“. Другие же оценили новый образ артистки и отметили, что Астафьева одна из немногих украинских звезд, что пользуются общественным транспортом.

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“Красоту не спрячешь в метро“, “Дашуля-дуже гарна!“, “Постанова !!!у вікно видно вагон ,походу вагоно стоянка метрополітену!))))“, “Постановочное фото. Где же пропитые лица 40-50-летних мужиков в носках и сандалях, сгоревшие тетки с кравчучками с огорода? Типа у нас в Киеве все с айфонами, накачанные и в костюмах, ага“, “Туфли супер“, “И журнал с Вами случайно рекламирует??“, “Все мужчины сидят) непостановочное фото“, “Брехня! В реальности стояла бы над мужиками))“, “Ради такой соседки можно и в киевском метро ежедневно катать) Богиня“, “И журнал с Астафьевой у парня случайно оказался)))“, “100 пудов Постанова!!!!!!))))“, “Голливуд твоя станция“, “Хоть кто-то из знаменитостей в метро ездит. Приятно посмотреть“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Даша Астафьева заговорила о свадьбе и пополнении в семье.