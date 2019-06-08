Астафьева подразнила поклонников бекстейджем с трех откровенных фотосессий

Артистка показала, как позировала в белье и ползала, как кошечка.

Астафьева подразнила бекстейджем трех откровенных фотосессий instagram.com/da_astafieva

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Украинская актриса, модель, певица Даша Астафьева, которая часто выкладывает фото в откровенных образах, выставила бекстейджи трех “горячих“ фотосессий. В Инстаграм артистка поделилась видео, где она позирует со скульптурой, одетая в откровенный корсет и трусики.

Еще на одном видео сексапильная артистка ползает в откровенном платье - как кошечка.

Спокойнее, песики, - подписала Астафьева.

Самым чувственным получился третий ролик - Даша позирует в наряде из перьев с загадочным выражением лица. Изюминки образу Астафьевой придает музыка на заднем плане.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала о образе артистки цирка.