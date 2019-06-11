Продюсер показал, как проводит время с детьми.

"Чему малого учишь?": Потап поделился забавными фото с сыном и падчерицей instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер Алексей Потапенко, который недавно женился на своей экс-коллеге по дуэту Насте Каменских, показал, как проводит время с Сыном Андреем и падчерицей Наташей. Фото из офиса продюсерского центра MOZGI Потап выставил в Инстаграм.

Встретил на работе @natashka.gorovaya @potapchiq - написал Алексей.

На одном из них он позирует с Андреем и Наташей, а на втором они с сыном изображают курящих.

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Подписчики прокомментировали публикацию и отметили, что такие “игры“ Потапа с сыном выглядят странно - поскольку курение - не самая невинная привычка.

Чему сына учишь, - написали в Сети.

Однако обвинять Потапа в пропаганде нездорового образа жизни - было бы неправильным. Поклонники хорошо знают, что он активно тренируется и пропагандирует это в соцсетях. Так сегодня продюсер поделился снимком с нынешней женой - Настей Каменских - из тренажерного зала.

Ранее мы писали, что Потап рассказал о подробностях свадьбы с Каменских.