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Потап признался, почему скрывал свои отношения с Настей Каменских

Комментариев: 3
Исполнитель откровенно рассказал о подробностях своего романа с коллегой по сцене.
Потап признался, почему скрывал свои отношения с Настей Каменских
Потап признался, почему скрывал свои отношения с Настей Каменских
instagram.com/realpotap

Со дня свадьбы Насти Каменских и Потапа прошло уже несколько недель, но разговоры в сети об одной из самых популярных пар украинского шоу-бизнеса не утихают по сей день. Накануне Алексей признался, почему так долго скрывал свои отношения с Настей.

Это было очень трудно сделать, лично мне как мужчине, всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю. Наконец-то упала завеса и нам стало так легко, хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени, - признался артист в программе "Светская жизнь".

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Он отметил, что рассекретить свою любовь для него было очень решительным шагом. 

Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских и я очень счастливый человек, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми, - добавил Потап.

К слову, недавно Потап похвастался кулинарными способностями своей жены Насти Каменских.

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Теги: Потап, Настя Каменских
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.06.2019, 18:19
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гость
18-16 в лоб тебя в...ъ..ё..б. кацапило.
гость  (аноним)  09.06.2019, 18:18
Оценка:  0
гость
Маладчага. Так и должно быть.
pусский  (аноним)  09.06.2019, 18:16
Оценка:  0
pусский
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