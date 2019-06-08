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"Похожа на Притулу": бородатая Леся Никитюк шокировала новым образом

Комментариев: 1
Телеведущая опубликовала провокационное фото.
Бородатая Леся Никитюк шокировала новым образом
Бородатая Леся Никитюк шокировала новым образом
instagram.com/lesia_nikituk/

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Украинская телеведущая Леся Никитюк часто публикует фотографии в своем Instagram. Сегодня звезда телевидения шокировала фолловеров неоднозначным образом, который подобрала специально для съемок программы “Кто сверху“. 

Так, в социальной сети Леся запостила фото, на котором позирует в полупрозрачном платье, подчеркивающем ее грудь, и с накладной бородой.

Я завела вас? Кто будет моей телочкой? “ - поинтересовалась у подписчиков Никитюк.

Поклонники звезды были удивлены провокационным образом и раскритиковали эксперименты Леси. “На Притулу похожа“, “Это шок!“, “До селе полагал, что красоту ни чем не испортить“, “Леся, не надо... Все хорошо в меру, даже дуристика“, “Який жах!“, - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, что ранее Леся Никитюк примеряла мамино платье 1976 года.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая, фото
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.06.2019, 17:14
Оценка:  0
гость
шеневмерловская бл*дина!!!!
что пендоский хозяин сказал про гимн свинозагона Укропия ???? ха ха ха
хохлорабы созданы убирать говно за людьми и скакать на смех всему миру !!!!
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