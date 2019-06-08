"Похожа на Притулу": бородатая Леся Никитюк шокировала новым образом
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Украинская телеведущая Леся Никитюк часто публикует фотографии в своем Instagram. Сегодня звезда телевидения шокировала фолловеров неоднозначным образом, который подобрала специально для съемок программы “Кто сверху“.
Так, в социальной сети Леся запостила фото, на котором позирует в полупрозрачном платье, подчеркивающем ее грудь, и с накладной бородой.
Я завела вас? Кто будет моей телочкой? “ - поинтересовалась у подписчиков Никитюк.
Поклонники звезды были удивлены провокационным образом и раскритиковали эксперименты Леси. “На Притулу похожа“, “Это шок!“, “До селе полагал, что красоту ни чем не испортить“, “Леся, не надо... Все хорошо в меру, даже дуристика“, “Який жах!“, - пишут пользователи сети в комментариях.
Напомним, что ранее Леся Никитюк примеряла мамино платье 1976 года.
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что пендоский хозяин сказал про гимн свинозагона Укропия ???? ха ха ха
хохлорабы созданы убирать говно за людьми и скакать на смех всему миру !!!!