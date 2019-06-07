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Потап похвастался кулинарными способностями своей жены Насти Каменских

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Украинский исполнитель Потап показал, какой вкусный обед ему приготовила Каменских.
Потап похвастался кулинарными способностями своей жены Насти Каменских
Потап похвастался кулинарными способностями своей жены Насти Каменских
instagram.com/kamenskux

Украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских (NK), которые поженились 23 мая, продолжают радовать фанов совместными кадрами.

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Так, недавно на своей странице в Instagram рэпер решил похвастаться кулинарными способностями своей новоиспеченной супруги. В разделе Stories Потап разместил несколько коротких видео, на которых рассказал, что в перерывах между концертами Настя готовит ему вкусные блюда. Артист показал, какие котлеты из кролика приготовила ему жена.

“Многие говорят, ты женился на певице… А что же она, наверное, не готовит? А я вам скажу, Настя, у нее семь концертом и между концертами она пришла домой, приготовила мне самые вкусные котлеты из кролика. Настя, я тебя люблю!“, - рассказал Потап в кадре.

Напомним, что Настя Каменских впервые прямо ответила на вопрос о беременности.

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Теги: Потап, Настя Каменских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.06.2019, 16:26
Оценка:  0
гость
Нах нам нужен каждый их высер. Даёшь как Потап на члене жопoй сидит, а Потаповой нигер в рот засунул на всю глубину.
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