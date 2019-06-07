Потап похвастался кулинарными способностями своей жены Насти Каменских

Украинский исполнитель Потап показал, какой вкусный обед ему приготовила Каменских.

Украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских (NK), которые поженились 23 мая, продолжают радовать фанов совместными кадрами.

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Так, недавно на своей странице в Instagram рэпер решил похвастаться кулинарными способностями своей новоиспеченной супруги. В разделе Stories Потап разместил несколько коротких видео, на которых рассказал, что в перерывах между концертами Настя готовит ему вкусные блюда. Артист показал, какие котлеты из кролика приготовила ему жена.

“Многие говорят, ты женился на певице… А что же она, наверное, не готовит? А я вам скажу, Настя, у нее семь концертом и между концертами она пришла домой, приготовила мне самые вкусные котлеты из кролика. Настя, я тебя люблю!“, - рассказал Потап в кадре.

Напомним, что Настя Каменских впервые прямо ответила на вопрос о беременности.