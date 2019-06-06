Настя Каменских дала концерт после возвращения из "медового месяца".

Каменских впервые прямо ответила на вопрос о беременности instagram.com/kamenskux/

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Украинская певица Настя Каменских, чья свадьба с экс-коллегой по дуэту, украинским продюсером Алексеем Потапенко стала самым громким событием весны, впервые прямо ответила на вопрос о беременности. После возвращения из “медового месяца“, который они с Потапом провели в Турции, Настя дала сольный концерт в одном из киевских клубов. Во время общения с публикой артистка ответила на наиболее часто задаваемый вопрос - беременна ли она.

Все уже пишут, что я беременна. Но я не беременна. Я просто была в Турции и обожралась, - заявила Каменских.

Ранее в интервью разным медиа Каменских неоднократно признавалась, что очень хочет детей.

До этого мы писали, что Настя Каменских показала подарок от Потапа.