Потап впервые раскрыл подробности свадьбы с Настей Каменских

Потап рассказал о том, как его бывшая супруга и сын отреагировали на новость о свадьбе, а также почему торжество состоялось в Киеве, а не в Италии.

23 мая украинские исполнители Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу. Артисты долгое время скрывали свои отношения. И даже после церемонии бракосочетания пара не спешила раскрывать подробности своих отношений.

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Так, недавно во время интервью с Катей Осадчей для программы “Світське життя“ Потап впервые прокомментировал свадьбу с Каменских.

Артист признался, что его возлюбленная мечтала о свадьбе в Италии или Франции. Но, если бы торжество состоялось за границей, некоторые близкие не смогли бы приехать, в том числе и 80-летний отец Каменских. Поэтому пара выбрала для церемонии ресторан под Киевом с итальянской кухней.

“Мы отложили празднование свадьбы заграницей, потому что у Насти отец уже не молодой и мы хотели, чтобы все наши родственники были и это очень трудно. Мы могли бы заказать самолеты и привезти всех в Италию, но решили сделать так, чтобы все пришли к нам, в родной Киев. Но мы заказали ресторан с итальянской кухней. Так все было по-настоящему! На второй день мы уже собрались в украинском ресторане: пели украинские песни, пили водку, ели сало“, - поделился Потап.

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Также артист рассказал, почему пригласил свою бывшую супругу на свадьбу, и о том, как ему удалось сохранить дружеские отношения с Ириной после развода.

“Легче всего поссориться и разойтись, а мы еще и работаем вместе, уважаем друг друга. Ирина - мать моего сына, и всегда будет такой! Я отношусь к ней с большим уважением! Надо отдать должное Ирине! Для нее было очень важно не выносить отношения на людях. Это не дипломатия! Это дружба, это работа, мы уже как родственники!“, - признался рэпер.

В интервью артист сообщил, как его сын Андрей отреагировал на новость о свадьбе.

“Это все деликатно надо было сделать, потому что Андрюша очень любит маму. Это было очень непросто мне сделать. Я рассказывал ему понемногу, и мы пришли к тому, что я сказал ему: “Сынок, если я женюсь, то как ты отреагирует?“, Он сказал: “Если это для тебя хорошо, то я буду делать все, что хорошо для моего папы!“. Он пришел на свадьбу, поддержал меня. Я вижу, как ссорятся родственники, бывшие мужья с женами, а я не хочу так! Я хочу отношений, я хочу “Санта-Барбару“, мне это нравится!“, - рассказал Потап.

Напомним, ранее Потап признался, почему скрывал свои отношения с Настей Каменских.