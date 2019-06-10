"Будет горячо": Сергей Притула засветился в объятиях Леси Никитюк

Телеведущий Сергей Притула показал фото со съемок шоу "Кто сверху?".

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула удивил поклонников новым снимком со съемок развлекательной программы “Кто сверху?“.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал кадр, на котором он мило улыбается и обнимается со своей коллегой по шоу Лесей Никитюк. На свежем фото Притула позирует в черных штанах и бело-зеленой футболка с темным принтом и в черных кедах. А Леся появилсь на снимке в мини-платье цвета хаки и длинных черных ботфортах.

В подписи к новой публикации шоумен сообщил фанам о завершении съемок нового сезона проекта. По словах ведущего, осенью на Новом канале выйдет 18 выпусков “Кто сверху?“.

“Зйомки 9-го сезону “Хто Зверху?“ добігають до фінішу! 18 нових випусків чекайте цієї осені! Буде гаряче;)))!!!!!!“, - написал Сергей Притула.

Поклонники принялись активно обсуждать яркое совместное фото телеведущих любимого шоу.

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“Найбільш підходяща для Вас ведуча за всі сезони, як на мене“, “Яка Леся гарна“, “Урааа,наконец-то. Я так этого ждала, лучший несменный ведущий и лучшая ведущая всех времен“, “Леська, я тебе завидую. Притула ой гарный хлоп“, “Дуже гарна передача, неперевершені ведучі , дуже захоплюсь вами , ви Сергію мені за приклад , чекатиму з нетерпінням нового сезону“, “Ви у двох непогана пара“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Притула присоединится к Вакарчуку на выборах в Раду.