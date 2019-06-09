"Немножко перешили": Леся Никитюк похвасталась маминым платьем

Телеведущая Нового канала показала, как перешила мамино платье.

Совсем недавно телеведущая шоу “Кто сверху?“ Леся Никитюк показала своим подписчикам, как создаются ее костюмы для съемок в проекте. Знаменитость призналась, в одном из выпусков передачи она появится в в мамином платье 1976 года, которое дизайнеры немного перешьют.

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А теперь Никитюк похвасталась работой модельеров. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует в перешитом черном платье с цветочным принтом.

Также девушка разместила архивный снимок родителей, где мама позирует в этом же платье. Судя по фото, Леся немного убрала длину и добавила к наряду широкий пояс.

“Довгожданний пост про мамине плаття!!! Ми його трошки перешили)) Воно прекрасне. Йому 34 роки... як вам? Гортайте!!! Папа тащи свой плащ“, - написала Леся Никитюк.

Поклонники активно принялись сравнивать сравнивать наряд и делиться своим мнением.

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“Супер, только сидит на вас с мамой по разному. Зачем обрезала?“, “Класс) вторая жизнь платью)“, “У меня тоже есть мамино платье! Такое действенное! Когда одеваю - собираю кучу комплиментов! Вот же ж качество было!!“, “Могу представить, как приятно, зная, что оно мамино. Очень мило“, “Классно что оно короткое, Ваши прекрасные ноги видно лучше“, “Нет. Это не оно! Обманываешь!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко.