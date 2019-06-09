Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Немножко перешили": Леся Никитюк похвасталась маминым платьем

Комментариев: 1
Телеведущая Нового канала показала, как перешила мамино платье.
"Немножко перешили": Леся Никитюк похвасталась маминым платьем
"Немножко перешили": Леся Никитюк похвасталась маминым платьем
instagram.com/lesia_nikituk

Совсем недавно телеведущая шоу “Кто сверху?“  Леся Никитюк показала своим подписчикам, как создаются ее костюмы для съемок в проекте. Знаменитость призналась, в одном из выпусков передачи она появится в в мамином платье 1976 года, которое дизайнеры немного перешьют. 

Читай также: “Похожа на Притулу“: бородатая Леся Никитюк шокировала новым образом

А теперь Никитюк похвасталась работой модельеров. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует в перешитом черном платье с цветочным принтом.

Также девушка разместила архивный снимок родителей, где мама позирует в этом же платье. Судя по фото, Леся немного убрала длину и добавила к наряду широкий пояс. 

“Довгожданний пост про мамине плаття!!! Ми його трошки перешили)) Воно прекрасне. Йому 34 роки... як вам? Гортайте!!! Папа тащи свой плащ“, - написала Леся Никитюк.

Поклонники активно принялись сравнивать сравнивать наряд и делиться своим мнением.

Читай также: “Жрица“: Леся Никитюк очаровала Сеть ярким нарядом

“Супер, только сидит на вас с мамой по разному. Зачем обрезала?“, “Класс) вторая жизнь платью)“, “У меня тоже есть мамино платье! Такое действенное! Когда одеваю - собираю кучу комплиментов! Вот же ж качество было!!“, “Могу представить, как приятно, зная, что оно мамино. Очень мило“, “Классно что оно короткое, Ваши прекрасные ноги видно лучше“, “Нет. Это не оно! Обманываешь!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.06.2019, 12:30
Оценка:  0
pусский
А кто более вонюче пердит под платьем - старая Леська или древняя мама Леськи?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь