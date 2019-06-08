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"Хочу быть полезным": Притула присоединится к Вакарчуку на выборах в Раду

Комментариев: 2
Шоумен Сергей Притула решил баллотироваться в Верховную Раду .
"Хочу быть полезным": Притула присоединится к Вакарчуку на выборах в Раду
"Хочу быть полезным": Притула присоединится к Вакарчуку на выборах в Раду
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Известный украинский ведущий Сергей Притула решил баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах от партии Святослава Вакарчука “Голос“. Об этом он сообщил в своем видеообращении в субботу, 8 июня.

Если бы мне все нравилось, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я, пожалуй, бы этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, я могу на это решиться, - сказал шоумен в ролике, опубликованном на Facebook.

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Притула добавил, что главная мотивация для него идти на выборы, - это люди, которые вошли в партию Вакарчука.

Я первый раз за почти 38 лет готов поставить свою репутацию на чашу весов. С этой командой я уверен в том, что то, как я вижу, как должна развиваться страна, можно это реализовать, - отметил Сергей.

Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть больше 10%. Это мое с вами соглашение. Я не против, я за, но это означает, что все вы, кто говорил мне “иди“, должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать, - отметил Притула.

Напомним, что ранее ведущий Сергей Притула резко высказался об украинцах.

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Теги: Сергей Притула, выборы, Святослав Вакарчук, Верхованая Рада
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Комментариев (2)
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pufenja    08.06.2019, 16:42
Оценка:  0
pufenja
рагули еднаються
Alexsy    08.06.2019, 16:41
Оценка:  +1
Alexsy
Да уж, нашли друг друга.....
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