Дочь Матвиенко и Мирзояна снялась в клипе на песню "Дитячий сміх" .

Арсен Мирзоян рассказал, как отнесся к дебюту 3-летней дочери в клипе Тони Матвиенко пресс-служба

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Журналисты программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, побывали на съемках клипа Тони Матвиенко на песню “Дитячий сміх“ и узнали, почему Тоня много лет не могла записать эту композицию.

Оказалось, что текст песни “Дитячий сміх“ Арсен Мирзоян написал и подарил Тоне еще три года назад. Текст потерялся, а вспомнить его никто не мог.

Она мне так понравилась, что я сразу спрятала эти бумажки и подумала, что, когда придет время, я ее запишу. И я ее потеряла... Говорю: “Арсен, скажи, что ты тогда написал?“, а он отвечает: “Я уже не вспомню, забыл все“, – поделилась Тоня Матвиенко в эфире “Ранку з Україною“.

Арсен Мирзоян рассказал, как отнесся к дебюту 3-летней дочери в клипе Тони Матвиенко пресс-служба

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Все это время Тоня помнила о песне. В конце концов текст случайно нашелся.

Честно? Нашла в белье, – смеясь, рассказывает Тоня Матвиенко в эфире канала “Україна“. –Когда в ящик засовывала, бумажки подогнулись и упали под стенку.

Клип станет дебютом для младшей дочери Тони, трехлетней Нины. Поддерживает ли Арсен Мирзоян решение жены?

Это Тонино решение, её творческий полет. Если она так хочет, то и я её поддерживаю! – комментирует Арсен Мирзоян в программе “Ранок з Україною“.

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