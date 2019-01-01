Младшая Нина Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы

Певица Тоня Матвиенко представила новую видеоработу "Детский смех", которую посвятила всем детям Украины.

Тоня Матвиенко выпустила новую видеоработу на песню “Детский смех“, автором которой является муж певицы Арсен Мирзоян. Он вдохновился первыми эмоциями дочери Нины, которая родилась в семье артистов. В трех куплетах описаны первые эмоции маленького человека.

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Как вспоминает артистка, слова песни были зафиксированы на бумажке, которая потерялась и считалась утраченной. Впоследствии текст нашелся, что побудило певицу записать и презентовать песню безотлагательно.

“Первый год жизни ребенка - непростой для родителей. Арсен всегда был рядом. Он на своем опыте знает, что для родителей означают детские слезы, и какую радость приносит детский смех. В этой песне - искренние слова “, - делится Матвиенко.

Режиссер-оператор клипа Андрей Корень ставил целью отразить истинные детские эмоции. Поэтому команде пришлось хорошо работать еще и в качестве психологов, драматических актеров и юмористов, строя особенно легкую коммуникацию, с юмором и весельем. Дополнительные сложности создавали возрастные особенности актеров: самому младшему из которых всего два, остальные - дети без съемочной опыта.

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Всего в съемках приняли участие 23 ребенка. Среди них были и дети певицы Ирины Билык и телеведущей Валентины Хамайко, а также маленькая дочь Тони и Арсена, Нина. Отметим, что песня интересна и одной из вокальных партий, в записи которой принимали участники киевского детского фольклорного коллектива “Зернышко“, а саунд-продюсером трека выступил один из самых саунд-продюсеров Украины - Томаш Лукач.

“Детский смех“ я посвятила всем детям нашей страны. Любая мама знает, что чужих детей не бывает. Звук детского смеха придает сил и вдохновения творить, работать, менять жизнь вокруг себя. Он всегда напоминает, что в пространстве, которое мы создаем вокруг себя, жить нашим детям “.

Напомним, ранее мы составили топ-7 лучших песен Тони Матвиенко.