Младшая Нина Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы
Тоня Матвиенко выпустила новую видеоработу на песню “Детский смех“, автором которой является муж певицы Арсен Мирзоян. Он вдохновился первыми эмоциями дочери Нины, которая родилась в семье артистов. В трех куплетах описаны первые эмоции маленького человека.
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Как вспоминает артистка, слова песни были зафиксированы на бумажке, которая потерялась и считалась утраченной. Впоследствии текст нашелся, что побудило певицу записать и презентовать песню безотлагательно.
“Первый год жизни ребенка - непростой для родителей. Арсен всегда был рядом. Он на своем опыте знает, что для родителей означают детские слезы, и какую радость приносит детский смех. В этой песне - искренние слова “, - делится Матвиенко.
Режиссер-оператор клипа Андрей Корень ставил целью отразить истинные детские эмоции. Поэтому команде пришлось хорошо работать еще и в качестве психологов, драматических актеров и юмористов, строя особенно легкую коммуникацию, с юмором и весельем. Дополнительные сложности создавали возрастные особенности актеров: самому младшему из которых всего два, остальные - дети без съемочной опыта.
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Всего в съемках приняли участие 23 ребенка. Среди них были и дети певицы Ирины Билык и телеведущей Валентины Хамайко, а также маленькая дочь Тони и Арсена, Нина. Отметим, что песня интересна и одной из вокальных партий, в записи которой принимали участники киевского детского фольклорного коллектива “Зернышко“, а саунд-продюсером трека выступил один из самых саунд-продюсеров Украины - Томаш Лукач.
“Детский смех“ я посвятила всем детям нашей страны. Любая мама знает, что чужих детей не бывает. Звук детского смеха придает сил и вдохновения творить, работать, менять жизнь вокруг себя. Он всегда напоминает, что в пространстве, которое мы создаем вокруг себя, жить нашим детям “.
Напомним, ранее мы составили топ-7 лучших песен Тони Матвиенко.
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