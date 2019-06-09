Маша Ефросинина трогательно поздравила младшую сестру с днем рождения

Телеведущая Маша Ефросинина показала архивные фотографии со своей сестрой Лизой.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина растрогала Сеть новой публикацией. Звезда посвятила трепетную публикацию своей младшей сестре Лизе, которая ранее была замужем за сыном бывшого президента Украины Виктором Ющенко.

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На своей странице в Instagram Маша поздравила Лизу с днем рождения. Ведущая написала, что ее сестра не зря родилась в международный День друзей, ведь она настоящий друг. К тому же знаменитость рассказала, что Лиза образцовая мама, заботливая дочь и отличная сестра.

Свой эмоциональный пост Ефросинина закончила извинением за то, что не смогла в этот день быть рядом со своей Лизой. К трогательным словам телезвезда добавила серию архивных снимков.

“Лизи!!! Ты не зря родилась в международный День Друзей!! Ты умеешь дружить так по-настоящему, отдавая себя и ничего не требуя взамен! Уместным был бы в твой день рождения ещё День Матери! Ты образцовая мама - твоей всеобъемлющей любви хватает на столько детей ( хоть ты и не говоришь об этом вслух), что твои дети будут всегда тобой гордиться! Тебе неплохо было бы посвятить и День Дочери, так как ты ( спасибо тебе) умудряешься быть внимательной и заботливой дочерью нашей маме за нас двоих. И от меня лично нарекаю этот день Днём Сестры - я не представляю свою жизнь без тебя, без твоих чёрных глаз-пуговок, иногда таких отчаянных, часто игривых и постоянно мыслящих!!! Я люблю тебя, мой дрыщик! И прости, что сегодня не с тобой. С Днём Рождения, моя @liza_u“ - написала Маша Ефросинина.

Подписчики ведущей присоединились к поздравлениям и оставили множество комментариев под снимками.

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“Мария, с именинницей Вас! Как здорово читать такие наполненные искренней сестринской любовью пожелания! Будьте счастливы! Вы обе замечательные! Вы гордость своих родителей!“, “Спасибо большое, Мария, что Вы такие умеете любить ценить... Благодарность, Судьбе, за нашу встречу. Восторг Восхищение“, “Это так трогательно“, “Очень красивые девочки“, “Волшебные слова! Маша, с Рождением сестры! Я всегда мечтала о сестре, но росла в семье одна... Может, поэтому и стала многодетной, чтоб мои дети не испытывали такой тоски“, “С днём рождения, вашу сестрёнку!“, “Неймовірні красуні“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее 40-летняя Маша Ефросинина украсила обложку известного глянца.