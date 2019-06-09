Алена Шоптенко показала, как отметила первый день рождения сына

Сыну хореографа Алены Шоптенко исполнился год.

Победительница первого сезона “Танцев со звездами“, известный украинский хореограф Алена Шоптенко поделилась с поклонниками радостной новостью. В воскресенье, 9 июня, ее сыну Алексею исполнился год.

Читай также: “Моя большая гордость“: Алена Шоптенко показала своего 100-летнего дедушку

Алена вместе с мужем Алексеем устроили трогательный праздник мальчику. Несколькими снимками с празднования знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Так, на одном из фото хореограф позирует вместе с сыном и мужем в праздничных колпаках и с клоунскими носами. В подписи к этому кадру звезда рассказала, что чувствует в этот день.

“Сегодня нам исполнился 1 год! Просто не верится, что прошёл уже целый год, в котором было множество бессонных ночей, растерянности, дикой усталости, боли в спине, а также безмерной любви и безграничного счастья. Раньше - до того, как я стала мамой, вот это “мы“ мне всегда было очень странно слышать от мамочек. Мне казалось, что как только ребёнок отделился от матери - он уже “он“ - человек, который развивается в своей жизни. А мамы, которые так говорят, просто слишком сильно растворяются в своих детях. Теперь это “мы“ - это самое лучшее, что случилось со мной в жизни. И я не представляю себя без этого “мы“! Начиная от чувства радости, что “мы покакали“ - того, что уже некоторые забыли и уже приближающегося “мы пошли“. Эта невидимая связь матери и ребёнка настолько сильна и непоколебима, что, чувствую, когда АА исполнится 18, я все ещё буду говорить “мы поступили в университет“ или “стали чемпионами Мира“. Я так счастлива, что теперь тоже говорю это “мы“. С днём рождения, сын! Будь счастлив! А мы с @kzmr_mlvch всегда будем рядом“, - эмоционально написала Алена Шоптенко.

Еще несколькими кадрами с дня рождения сына артистка поделилась в разделе Stories. Шоптенко показала праздничный торт и подарки.

instagram Алены Шоптенко Скриншот

instagram Алены Шоптенко Скриншот

instagram Алены Шоптенко Скриншот

Напомним, ранее Алена Шоптенко решила попробовать себя в танцах на льду.