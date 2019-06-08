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"Пчелы покусали?": Седокову жестко раскритиковали в Сети

Комментариев: 1
Анна Седокова нарвалась на критику из-за губ.

"Пчелы покусали?": Седокову жестко раскритиковали в Сети
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая обожает эпатировать публику и на днях выставила в Инстаграм обнаженное фото, нарвалась на нешуточную критику в Сети. На этот раз “разнос“ касается губ артистки, которые, по мнению поклонников, стали слишком большими из-за коррекций. Такое наблюдение фолловеры сделали благодаря фото Седоковой, которое она выставила после вручения российской премии Муз-ТВ. В кадре видна часть платья Анны, на которое надета декоративная портупея - и, собственно, видны губы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masterpiece by @voronovanton ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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    Корсет- шик,блеск...А вот с губами,пардон,уже явный перебор
  • Анна, вы сами понимаете, что с губами уже перебор? Верните пожалуйста свой первозданный ротик!
  • Анька стала силиконовой куклой. Вся из пластмассы и геля.
  • Губы жуть
  • утиные истории..
  • Ужас 😱 девочка, что с твоими губами? Они похожи на мою попу 😵
  • 😂😂😂😂😂Вот это. Вареники 🥟
  • Безумно красивый наряд 😻😻😻
  • Ужасные губы и это не зависть! По-моему Аня переборщила с ботоксом, у Нее же все лицо как маска, была такая симпатичная , а щас....как микки рурк
  • А что с губами почему опухшие? Пчелки покусали? - написали в Сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, кто из украинских звезд пришел на российскую премию МУЗ-тв.

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Теги: критика звезд, ботокс, Анна Седокова
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.06.2019, 15:00
Оценка:  0
pусский
Поцелую в губы немытую пиздищу Аньки и выeбy в сраньку, бля! Гы-гы-гы!
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