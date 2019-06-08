Анна Седокова нарвалась на критику из-за губ.

"Пчелы покусали?": Седокову жестко раскритиковали в Сети instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая обожает эпатировать публику и на днях выставила в Инстаграм обнаженное фото, нарвалась на нешуточную критику в Сети. На этот раз “разнос“ касается губ артистки, которые, по мнению поклонников, стали слишком большими из-за коррекций. Такое наблюдение фолловеры сделали благодаря фото Седоковой, которое она выставила после вручения российской премии Муз-ТВ. В кадре видна часть платья Анны, на которое надета декоративная портупея - и, собственно, видны губы.

Читай также: “Красивая“: Каменских покорила Сеть снимком с одесского пляжа Корсет- шик,блеск...А вот с губами,пардон,уже явный перебор

Корсет- шик,блеск...А вот с губами,пардон,уже явный перебор Анна, вы сами понимаете, что с губами уже перебор? Верните пожалуйста свой первозданный ротик!

Анька стала силиконовой куклой. Вся из пластмассы и геля.

Губы жуть

утиные истории..

Ужас 😱 девочка, что с твоими губами? Они похожи на мою попу 😵

😂😂😂😂😂Вот это. Вареники 🥟

Безумно красивый наряд 😻😻😻

Ужасные губы и это не зависть! По-моему Аня переборщила с ботоксом, у Нее же все лицо как маска, была такая симпатичная , а щас....как микки рурк

А что с губами почему опухшие? Пчелки покусали? - написали в Сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, кто из украинских звезд пришел на российскую премию МУЗ-тв.