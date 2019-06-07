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"Секретное фото": Седокова снялась полностью обнаженной

Комментариев: 2
Артистка позировала голой с гитарой.

"Секретное фото": Седокова снялась полностью обнаженной
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая часто эпатирует публику откровенными образами, похоже, превзошла сама себя. В Инстаграм Анна выставила фото, на котором позирует полностью обнаженной, прикрывая “причинные места“ гитарой Flying-V.

Ну что же , через несколько часов начнётся легендарная #ПремияМУЗтв на которой я представлена в номинации #лучшееженскоевидео с клипом #ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта , ничего не сказать . Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад , но так и не вышла ее получать . Потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация . Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся , ведь вы со мной все эти годы ❤️ Секретное фото , которое так ждало подходящего момента от прекрасной @orlovaphotographer 💋 - написала Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что же , через несколько часов начнётся легендарная #ПремияМУЗтв на которой я представлена в номинации #лучшееженскоевидео с клипом #ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта , ничего не сказать . Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад , но так и не вышла ее получать . Потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация . Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся , ведь вы со мной все эти годы ❤️ Секретное фото , которое так ждало подходящего момента от прекрасной @orlovaphotographer 💋

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Подписчики Седоковой активно комментируют фото. Большому количеству фолловеров снимок понравился. Однако, некоторые подписчики его раскритиковали, отметив, что снимок сильно отфотошоплен.

  • Анна а почему вы постоянно свои голые фотки выкладываете?вам не стыдно самой?
  • На наряд денег не хватало? 😂
  • Нереальное фото! Вау! Каждая деталь достойна отдельного внимания 😍😍😍 Удачи сегодня! Все получится 🙌🏽
  • 🔥🔥🔥 Побольше бы таких фото
  • Анна, у вас совсем другая фигура, хорошая по своему! Научитесь себя любить и не выкладывайте эту липу! - написали в Сети.
     

Ранее мы писали, что Анна Седокова удивила снимком на ступеньках.

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Теги: Анна Седокова, голые, обнаженные
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  07.06.2019, 18:04
Оценка:  0
pусский
Похоже, новых дураков Седокова приманить не смогла... Ура, такими темпами Анька скоро снимется в порно, и все мы будем наблюдать, как негры хуями раздирают Анькину сраньку!
гость  (аноним)  07.06.2019, 18:01
Оценка:  0
гость
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