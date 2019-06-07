Артистка позировала голой с гитарой.

"Секретное фото": Седокова снялась полностью обнаженной instagram.com/annasedokova

Читай также: Потап похвастался кулинарными способностями своей жены Насти Каменских

Певица Анна Седокова, которая часто эпатирует публику откровенными образами, похоже, превзошла сама себя. В Инстаграм Анна выставила фото, на котором позирует полностью обнаженной, прикрывая “причинные места“ гитарой Flying-V.

Ну что же , через несколько часов начнётся легендарная #ПремияМУЗтв на которой я представлена в номинации #лучшееженскоевидео с клипом #ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта , ничего не сказать . Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад , но так и не вышла ее получать . Потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация . Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся , ведь вы со мной все эти годы ❤️ Секретное фото , которое так ждало подходящего момента от прекрасной @orlovaphotographer 💋 - написала Седокова.

Читай также: Вера Брежнева хлестко ответила на сообщения об измене Меладзе

Подписчики Седоковой активно комментируют фото. Большому количеству фолловеров снимок понравился. Однако, некоторые подписчики его раскритиковали, отметив, что снимок сильно отфотошоплен.

Анна а почему вы постоянно свои голые фотки выкладываете?вам не стыдно самой?

На наряд денег не хватало? 😂

Нереальное фото! Вау! Каждая деталь достойна отдельного внимания 😍😍😍 Удачи сегодня! Все получится 🙌🏽

🔥🔥🔥 Побольше бы таких фото

Анна, у вас совсем другая фигура, хорошая по своему! Научитесь себя любить и не выкладывайте эту липу! - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Анна Седокова удивила снимком на ступеньках.