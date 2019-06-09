"Ким курит в сторонке": Жена Позитива засветила обнаженные ягодицы в купальнике

Супруга участника группы "Время и Стекло" поделилась пикантным фото.

Супруга солиста популярной украинской группы “Время и стекло“ Позитива Анна Завгородняя похвасталась роскошной фигурой.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала горячий кадр, на котором продемонстрировала соблазнительные формы. На свежей фотографии Анна позирует в сером купальнике и готовится выполнить одну из позиций йоги.

“Я люблю лето“, - лаконично подписала снимки Завгородняя на английском языке.

Поклонники звезды засыпали пикантную публикацию восторженными комментариями.

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“Ким нервно курит в сторонке“, “Ну какая же у тебя красивая фигура“, “Крошка какой ты йогой занимаешься?“, “Позитиву повезло“, “Потрясающе.... Вот это Ж..... еланная))))“, “Огонь“, “Бомбическое фото“, “Да нет слов какая очаровательная леди“, - пишут подписчики в Instagram.

Напомним, ранее жена Позитива покорила Сеть пляжными фото.