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"Ким курит в сторонке": Жена Позитива засветила обнаженные ягодицы в купальнике

Комментариев: 2
Супруга участника группы "Время и Стекло" поделилась пикантным фото.
"Ким курит в сторонке": Жена Позитива засветила обнаженные ягодицы в купальнике
"Ким курит в сторонке": Жена Позитива засветила обнаженные ягодицы в купальнике
instagram.com/annchuk

Супруга солиста популярной украинской группы “Время и стекло“ Позитива Анна Завгородняя похвасталась роскошной фигурой.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала горячий кадр, на котором продемонстрировала соблазнительные формы. На свежей фотографии Анна позирует в сером купальнике и готовится выполнить одну из позиций йоги.

“Я люблю лето“, - лаконично подписала снимки Завгородняя на английском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 🍑 summer

Допис, поширений Аня Андрийчук-Завгородняя (@annchuk)

Поклонники звезды засыпали пикантную публикацию восторженными комментариями.

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“Ким нервно курит в сторонке“, “Ну какая же у тебя красивая фигура“, “Крошка какой ты йогой занимаешься?“, “Позитиву повезло“, “Потрясающе.... Вот это Ж..... еланная))))“, “Огонь“, “Бомбическое фото“, “Да нет слов какая очаровательная леди“, - пишут подписчики в Instagram.

Напомним, ранее жена Позитива покорила Сеть пляжными фото.

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Теги: Анна Завгородняя, Позитив, Время и Стекло
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  10.06.2019, 14:10
Оценка:  0
pусский
Куда ей до Ким, шмаре потасканной...
Даунито  (аноним)  10.06.2019, 14:01
Оценка:  +2
Даунито
Шалава в своей естественной среде обитания
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