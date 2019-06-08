Певица продолжает мотивационный челлендж .

"Красивая": Каменских покорила Сеть снимком с одесского пляжа instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских не успела вернуться из медового месяца, в который радовала фолловеров пляжными фото - а уже укатила на другой пляж. На этот раз артистка “отрывается“ на “Ибице“ в Одессе. Фото в белом бикини Настя добавила в Инстаграм. В подписи Каменских объяснила, что в Одессу приехала с концертом, однако находит время и для себя - поскольку это обязательное условие ее мотивационного челленджа #обіцяюзаліто.

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Фолловеры похвалили формы Каменских и назвали ее красоткой. Однако, часть подписчиков отметили, что снимок слишком обработан, потому текстура кожи выглядит неестественно, а также некоторых возмутил высунутый язык Насти.

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