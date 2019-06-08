"Красивая": Каменских покорила Сеть снимком с одесского пляжа
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Певица Настя Каменских не успела вернуться из медового месяца, в который радовала фолловеров пляжными фото - а уже укатила на другой пляж. На этот раз артистка “отрывается“ на “Ибице“ в Одессе. Фото в белом бикини Настя добавила в Инстаграм. В подписи Каменских объяснила, что в Одессу приехала с концертом, однако находит время и для себя - поскольку это обязательное условие ее мотивационного челленджа #обіцяюзаліто.
Ребята, как там ваше лето? Мое в полном разгаре! ☀☀️☀️ В первую очередь, я не забываю о своем списке целей и обещаний в рамках челленджа #обіцяюзаліто, цель которого мотивировать вас на новые свершения! Одна из моих целей в рамках челленджа: находить время на себя, даже при плотном графике ✅ Эта неделя у меня очень насыщенная и каждый день выступления: Киев, Умань, а уже сегодня Одесса! И такой график у меня на ближайшие три месяца 🔥 Кроме этого, я регулярно занимаюсь в спортзале, готовлю новые интересные проекты и создаю для вас новую музыку 🎶 Но лето ведь создано и для того, чтобы им наслаждаться, не так ли? Поэтому стараюсь находить время для того, чтобы просто понежиться на солнышке и покайфовать😉 В моем списке ещё много целей и обязательно буду делиться с вами результатами ❤️ Присоединяйтесь и вы к челленджу #обіцяюзаліто и будем вместе идти к целям💪🏼 Для этого напишите список целей на лето, добавьте хэштег #обіцяюзаліто и поставьте эмоджи👌🏻 в вашем посте. Обязательно подпишитесь на @ob_do_promo_ua, ведь участников ждут крутые подарки от ob ©️🎁
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Фолловеры похвалили формы Каменских и назвали ее красоткой. Однако, часть подписчиков отметили, что снимок слишком обработан, потому текстура кожи выглядит неестественно, а также некоторых возмутил высунутый язык Насти.
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