Олег Винник впервые показал свою жену: фото

Популярный украинский певец много лет женат на бэк-вокалистке.

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Популярный украинский певец Олег Винник, который недавно презентовал новую песню под названием "Наталя-Наталі", может похвастаться одной из самых больших армией поклонниц. Несмотря на огромное количество фанаток, сердце Винника принадлежит только одной. На одном из концертов артист впервые представил широкой публике свою возлюбленную.

Это случилось на шоу Олега Винника в Луцке. Во время концерта певец познакомил фанатов со своей бэк-вокалисткой Таисией Сватко, известной под сценическим псевдонимом Таюне, которая исполнила три композиции для фанов Олега. Об этом сообщают "Волынские новости".

Олег Винник показал свою жену Волинські новини

Хотя Олег Винник не любит рассказывать о своей личной жизни, журналистам удалось выяснить, что артист уже давно состоит в браке со своей однокурсницей с Каневского училища 44-летней Таисией Сватко, которая выступает вместе с Винником на каждом концерте.

Напомним, что ранее Олег Винник рассказал, почему решил подарить праздник родному селу.