Олег Винник посвятил новый зажигательный трек всем Натальям

Певец выпустил новую композицию под названием "Наталя-Наталі".

Популярный украинский исполнитель Олег Винник порадовал поклонниц новым хитом. Артист презентовал композицию под названием “Наталя-Наталі“.

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Презентация песни состоялась 28 мая на официальном YouTube-канале исполнителя. Свежий трек певца получил название “Наталя-Наталі“. Музыку и слова песни написал сам Винник.

В новом танцевальном треке Олег затронул тему интернет-зависимости. Он предлагает таинственной героине Натали отказаться от виртуальной жизни в соцсетях и “махнуть на Бали“.

“Виртуальный мир давно заменил реальный. Соцсети стали неотъемлемой частью нашей действительности. Люди впадают в крайности, превращая свою жизнь в бесконечную погоню за лайками. В новой песне Олег Винник затронул актуальную тему и посоветовал хорошее “лекарство“ от интернет-зависимости“, - говорится в подписи к ролику.

Напомним, ранее Олег Винник прокомментировал слухи об ориентации и богатой покровительнице.