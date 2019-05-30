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Олег Винник рассказал, почему решил подарить праздник родному селу

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Украинский артист признался, почему решил устроить концерт в родном селе.
Олег Винник рассказал, почему решил подарить праздник родному селу
Олег Винник рассказал, почему решил подарить праздник родному селу
пресс-служба

Более 30 000 зрителей разделили с певцом Олегом Винником вечер памяти его родителей в родном селе. Устроить концерт в родном селе - давняя мечта артиста. О том, почему не отменил концерт год назад, когда мать ушла из жизни, и пришел ли в себя после горькой потери, рассказал журналистам “Зіркового шляху“ на канале “Украина“.

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Винник прервал европейский тур для этого выступления. Прилетел из Прибалтики, чтобы на следующий день из Черкасс мчаться на самолет в Германию. В то, что обещанный концерт в Червоном Куте произойдет - односельчане почти не верили.

Концерт Олега Винника в родном селе
Концерт Олега Винника в родном селе
пресс-служба

Для Олега Винника День рождения мамы - необычный день. Ранее в этот день в их доме не закрывались двери.

Мамы Олега Анны Яковлевны Винник ни стало 29 мая. Сегодня исполняется ровно год с того дня. В 2018-м он вышел на сцену, только узнав о горькой утрате. Не мог отменить концерт. Тогда на него набросились хейтеры: как можно было в такой момент петь.

“Мать очень любила жизнь, говорила, Олег, ни одного концерта ты не должен отменить, и не вздумай мне заболеть, иди к людям“, - рассказывает певец.

Концерт Олега Винника в родном селе
Концерт Олега Винника в родном селе
пресс-служба

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Этот концерт ему предлагали оплатить спонсоры. Но певец отказался. Все - свет, звук, работа монтажеров сцены, осветителей, музыкантов - это его личные средства.

“Надо было дожить до сорока пяти лет, чтобы за свои, кровно заработанные сделать концерт. Недешевое удовольствие, - говорит звезда и добавляет. - Приехали в деревню и во время саундчека вышел на сцену, и на песне не удержался. Правда, я был в очках, там люди собрались перед сценой, у меня летели градом слезы просто по шее, я на том месте был еще в школе, школьником на этом лугу, на этом стадионе“.

Более двух часов длилось выступление певца. Море цветов, слезы, смех - и почти 33000 зрителей.

Ранее Олег Винник посвятил новый зажигательный трек всем Натальям.

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Теги: Олег Винник
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
SEMPENTY    30.05.2019, 17:50
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SEMPENTY
ну нормальный поступок....заслуживает уважения...
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