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Леся Никитюк в мини-платье похвасталась новым достижением

Комментариев: 1
Телеведущая Леся Никитюк появилась на обложке журнала Pink.
Леся Никитюк в мини-платье похвасталась новым достижением
Леся Никитюк в мини-платье похвасталась новым достижением
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда приняла участие в фотосессии для обложки одного из номеров известного глянца Pink.

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На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала фото, на котором предстала в коротком наряде с журналом в руках. На свежем снимке артистка запечатлена на балконе, позируя в коротеньком платье цвета хаки с принтом.

В подписи к кадру Леся  поздравила издание Pink с днем рождения и рассказала, что давно мечтала появится на обложки этого журнала.

“@pink_magazine_ua Ви кльові! Бути на ваших обкладинках...це мрія. Дякую! З Днем Народження!!! Респект,“ - написала Леся Никитюк.

Поклонники телеведущей засыпали ее новую публикацию восторженными комментариями.

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“Леся, восторгаюсь тобой. Ты богиня. Пусть тебе будет приятно“, “Как-то не признала Лесюню сразу!“, “Красотка!!! Меня каждый день путают с вами“, “Неземная“, “Ви неймовірна красуня дуже гарна“, “Леся, вы просто бомба!!!!“, “Красоточка Леся“, “Леся, вы самая лучшая и позитивная“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Авца  (аноним)  04.06.2019, 11:04
Оценка:  +1
Авца
Леся, когда ты уже мужиком хоть каким-то похвастаешься?
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