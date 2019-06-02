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Леся Никитюк поделилась пляжным фото с Одессы

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Телеведущая показала новый снимок в Одессе.
Леся Никитюк поделилась пляжным фото с Одессы
Леся Никитюк поделилась пляжным фото с Одессы
instagram.com/lesia_nikituk

Известная телеведущая Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать поклонников новыми кадрами с отдыха в Одессе.

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На своей странице в Instagram звезда шоу “Кто сверху?“ опубликовала снимок, на котором она позирует в черном купальнике, лежа на шезлонге. В руках телеведущая держит с большой тарелкой.

В подписи к фото Леся похвасталась вкусным завтраком. Отметим, что на тарелке можно увидеть видны яичницу с помидорами, креветками, моцареллой и зеленью.

“Одесский завтрак! прям вкусно“, - написала Леся Никитюк.

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию звезды.

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“Поздравляем с прибытием в Одессу - город герой и культурную столицу страны!!!“, “Ну і апетит у тебе, красуне))) 3 яйця!!!!“, “Вот это приехать к нам в Одессу и кушать яйца. Рибку надо кушать с утра тоже её можно, Лесичка))“, “Ням-ням. приятного аппетита, а яиц не многовато?“, “Ого, порция такая внушительная“, “Приезжай, ждём в гости на молдованке“, - написали подписчики Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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