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"Случайностей не бывает!": Юрий Горбунов засветился в компании Леси Никитюк

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Горбунов рассказал о случайной встрече с телеведущей Нового канала Лесей Никитюк.
"Случайностей не бывает!": Юрий Горбунов засветился в компании Леси Никитюк
"Случайностей не бывает!": Юрий Горбунов засветился в компании Леси Никитюк
instagram.com/gorbunovyuriy

Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов удивил поклонников новой публикацией в Сети. Подписчики шоумена привыкли, что их кумир часто публикует кадры со своей супругой Катей Осадчей. Поэтому, когда в его аккаунте появляются совместные фото с другими девушки, это всегда вызывает у фанов удивление.

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Так, на своей странице в Instagram артист опубликовала фотографию, на которой он позировал в компании телеведущей Леси Никитюк.

В подписи к яркому селфи Горбунов рассказал, что встретил свою коллегу случайно, был рад такой приятной неожиданности. Судя по указанной геолокации знаменитости встретились в торгово-развлекательном центре “Ocean Plaza“.

“Яка чудова, випадкова зустріч!“ - подписал снимок Юрий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яка чудова,випадкова зустріч!!!

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Поклонники засыпали комментариями совместное фото двух телеведущих. Некоторые назвали их чудесной парой. 

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“Леся неотразима, обожаю её“, “Вау, чудові!“, “Супер фото“, “Випадковостей не буває!!!!!!“, “Юрий, ой, какой же вы классный. я просто Вами восхищаюсь“, “Як Катя похарашела“, “А ЯКА ЧУДОВА ПАРА!!!ПРИЄМНО ДИВИТИСЯ!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал стильное фото с женой Катей Осадчей.

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Теги: Юрий Горбунов, Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
птицелов    30.05.2019, 16:45
Оценка:  0
птицелов
шось вона стає схожа на травесті діву МОНРО)))
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