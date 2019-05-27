Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко

Ведущая Нового канала рассказала, как "притянуть" к себе желаемое. И это работает! Проверено Леди Ле .

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Ведущая шоу “Хто зверху?“ и «“Кто против блондинок“ на Новом канале Леся Никитюк рассказала о своему секретном оружии. Много лет назад девушка сделала свою доску желаний. И через какое-то время поняла: все загаданное сбылось!

“Мне было 22 года, я жила в съемной квартире в Киеве, – рассказала Леся Никитюк в YouTube-шоу Маши Ефросининой “Экзамен на откровенность“. – Тогда я зарабатывала 6000 грн в месяц, 2500 платила за аренду. И много мечтала. Как-то вырезала из журналов красивые картинки, из которых хотела бы составить свою жизнь: шикарный отель у реки, собачью упряжку, машину, микрофон, красивого мужчину (им был, кстати, Владимир Кличко-младший). Все это я наклеила на картон и повесила на дверь туалета. Так доска желаний отражалась в зеркале и все время была у меня на виду“.

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Изо дня в день Леся смотрела на свою доску желаний и мечтала. И однажды все картинки, которые ведущая наклеила на картон, начали становиться реальностью.

“В какой-то момент я прохожу кастинг на роль ведущей тревел-шоу и начинаю колесить по свету, – говорит Никитюк. – В перерывах между съемками веду корпоративы и свадьбы. И как-то, года через два, мы с подружкой “мартинимся“ у меня дома, и она сбивает с двери мою доску желаний. Смотрит на нее и говорит: “Леся, так это же отель на берегу реки в Монте-Карло, где ты жила“. Я: “Да“. Она: “А это точь-в-точь такая же собачья упряжка, на которой ты каталась в Швейцарии“. Я: “Да!“ В общем, из всех картинок не сбылся только Владимир Кличко. Хотя я с ним знакома, и при первой встрече сразу почувствовала, что понравилась ему“(смеется).

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Сейчас Леся Никитюк – успешная ведущая Нового канала, блогер-миллионник, любимица всей страны. Но доска желаний у нее все равно есть. Правда, уже другая.

“Сейчас я мечтаю и стремлюсь к семье, – говорит Леди Ле. – И постоянно держу нужные и желанные картинки… в голове. Хотя все равно продолжаю фотографировать на телефон все, что мне нравится или хочется. Хочу посоветовать всем: хотите максимум! Стремишься к нереальному – получишь максимум. Стремишься к максимуму – получишь минимум“.

Напомним, ранее Слава Каминская и Леся Никитюк появились в одинаковых нарядах.