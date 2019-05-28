Леся Никитюк засветила соблазнительные формы в костюме Чудо-женщины
Известная украинская ведущая шоу “Кто сверху?“ и “Кто против блондинок?“ Леся Никитюк свежим фото, на котором предстала в новом образе.
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На своей странице в Instagram звезда опубликовала яркий снимок, на котором она запечатлена в костюме главного персонажа супергеройского фильма “Чудо-женщина“.
На фотографии артистка позирует в трехцветном ярком платье, которое оголило ее стройные ноги и декольте. Дополнила свой образ Леся браслетами, часами и цепочкой. В подписи к новой публикации Никитюк устроила конкурс для киноманов.
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Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко.
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