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Леся Никитюк засветила соблазнительные формы в костюме Чудо-женщины

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Телеведущая примеряла образ супергеройского фильма.
Леся Никитюк засветила соблазнительные формы в костюме Чудо-женщины
Леся Никитюк засветила соблазнительные формы в костюме Чудо-женщины
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая шоу “Кто сверху?“ и “Кто против блондинок?“ Леся Никитюк свежим фото, на котором предстала в новом образе. 

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала яркий снимок, на котором она запечатлена в костюме главного персонажа супергеройского фильма “Чудо-женщина“.

На фотографии артистка позирует в трехцветном ярком платье, которое оголило ее стройные ноги и декольте. Дополнила свой образ Леся браслетами, часами и цепочкой. В подписи к новой публикации Никитюк устроила конкурс для киноманов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: ivona.bigmir.net

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