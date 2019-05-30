Звездные молодожены продолжают делиться снимками с "медового месяца".

"Худые и счастливые": Каменских позировала в "леопарде" о объятиях Потапа instagram.com/kamenskux/

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Счастливые звездные молодожены - Алексей Потапенко и Настя Каменских - продолжают делиться яркими снимками с медового месяца, который они проводят в Турции. В Инстаграм супруги поделились кадрами с прогулки на яхте. Настя позирует в сдельном леопардовом купальнике, а на одном из фото появляется в объятиях Потапа.

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Подписчики похвалили новые снимки и отметили, что и Потап, и Настя находятся в прекрасной физической форме.

Выглядите очень круто!

Леха, ты похудел мощно! Красавец

Какие зайчики😭😍😍

Худые и счастливые

Так здорово, что вы пара💜💙Теперь не надо думать и гадать вместе вы или нет😂🌷Будьте счастливы! - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась снимком в бикини.