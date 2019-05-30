Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Худые и счастливые": Каменских позировала в "леопарде" о объятиях Потапа

Комментариев: 1
Звездные молодожены продолжают делиться снимками с "медового месяца".

"Худые и счастливые": Каменских позировала в "леопарде" о объятиях Потапа
instagram.com/kamenskux/

Читай также: "Беременна?": Каменских подогрела подозрения фанатов неоднозначным фото

Счастливые звездные молодожены - Алексей Потапенко и Настя Каменских - продолжают делиться яркими снимками с медового месяца, который они проводят в Турции. В Инстаграм супруги поделились кадрами с прогулки на яхте. Настя позирует в сдельном леопардовом купальнике, а на одном из фото появляется в объятиях Потапа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon #bearanddiamond

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

Читай также: При полном параде: Кто из звезд в чем пришел на свадьбу Каменских и Потапа

Подписчики похвалили новые снимки и отметили, что и Потап, и Настя находятся в прекрасной физической форме. 

  • Выглядите очень круто!
  • Леха, ты похудел мощно! Красавец
  • Какие зайчики😭😍😍
  • Худые и счастливые
  • Так здорово, что вы пара💜💙Теперь не надо думать и гадать вместе вы или нет😂🌷Будьте счастливы! - написали в Сети.
     

Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась снимком в бикини.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Потап, медовый месяц
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Авца  (аноним)  31.05.2019, 11:13
Оценка:  0
Авца
тупая шлюха и штукатур-дол6аеб - шикарная пара!

завжди обожнювала вас
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь