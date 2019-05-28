Вот это бомба!: Каменских поделилась фото в откровенном бикини
Настя Каменских порадовала фанатов "сочными" формами в купальнике .
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Молодая супруга Настя Каменских, которая вместе с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Турции, поделилась пляжным фото в бикини. В Инстаграм артиска добавила снимок в белом комплекте, который открыл взору окружающих круглые ягодицы Насти.
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Поклонники в комментариях тут же вспомнили песню про “попу как у Ким“ и обзавидовались по поводу форм Каменских.
- Ну как так, попа гладюсенькая, ни грамма целлюлита 😪😥😭😩Фигура- Агонь!!😍😍😍
- Попа в миллион раз лучше, чем у Ким😉 Красотка!!!
- Повезло Потапу👍🔥❤️
- Попу как у Насти! 🔥
- Орех😍😍😍
- Спасибо Насте, за то что показывает что не только худышки красивые)))
- Оце бомба, - написали в Сети.
Перед этим Потап также делился новыми пляжными фото. В частности, он добавил снимок, где забавно выглядывает из-за Насти на лежаке.
Ранее мы писали, сколько стоила свадьба Потапа и Каменских.
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