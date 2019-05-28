Настя Каменских порадовала фанатов "сочными" формами в купальнике .

Вот это бомба!: Каменских поделилась фото в откровенном бикини instagram.com/kamenskux/

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Молодая супруга Настя Каменских, которая вместе с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Турции, поделилась пляжным фото в бикини. В Инстаграм артиска добавила снимок в белом комплекте, который открыл взору окружающих круглые ягодицы Насти.

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Поклонники в комментариях тут же вспомнили песню про “попу как у Ким“ и обзавидовались по поводу форм Каменских.

Ну как так, попа гладюсенькая, ни грамма целлюлита 😪😥😭😩Фигура- Агонь!!😍😍😍

Попа в миллион раз лучше, чем у Ким😉 Красотка!!!

Повезло Потапу👍🔥❤️

Попу как у Насти! 🔥

Орех😍😍😍

Спасибо Насте, за то что показывает что не только худышки красивые)))

Оце бомба, - написали в Сети.

Перед этим Потап также делился новыми пляжными фото. В частности, он добавил снимок, где забавно выглядывает из-за Насти на лежаке.