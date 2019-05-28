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Вот это бомба!: Каменских поделилась фото в откровенном бикини

Комментариев: 3
Настя Каменских порадовала фанатов "сочными" формами в купальнике .
Вот это бомба!: Каменских поделилась фото в откровенном бикини
Вот это бомба!: Каменских поделилась фото в откровенном бикини
instagram.com/kamenskux/

 

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Молодая супруга Настя Каменских, которая вместе с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Турции, поделилась пляжным фото в бикини. В Инстаграм артиска добавила снимок в белом комплекте, который открыл взору окружающих круглые ягодицы Насти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#bearanddiamond #honeymoon

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Поклонники в комментариях тут же вспомнили песню про “попу как у Ким“ и обзавидовались по поводу форм Каменских.

  • Ну как так, попа гладюсенькая, ни грамма целлюлита 😪😥😭😩Фигура- Агонь!!😍😍😍
  • Попа в миллион раз лучше, чем у Ким😉 Красотка!!!
  • Повезло Потапу👍🔥❤️
  • Попу как у Насти! 🔥
  • Орех😍😍😍
  • Спасибо Насте, за то что показывает что не только худышки красивые)))
  • Оце бомба, - написали в Сети.

Перед этим Потап также делился новыми пляжными фото. В частности, он добавил снимок, где забавно выглядывает из-за Насти на лежаке.

Ранее мы писали, сколько стоила свадьба Потапа и Каменских. 

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Теги: Потап, Настя Каменских, пляжные фото, фото в купальнике
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский № 1  (аноним)  29.05.2019, 12:07
Оценка:  0
pусский № 1
Потапу надо дать пизды - так залохматить Настьку за неделю, что она на пуделя похожа! Пусть ебёт, но меру соблюдает, иначе российские войска войдут ему в сраку, гы-гы...
Zorro-Gerda-50    29.05.2019, 12:04
Оценка:  +1
Zorro-Gerda-50
Обычная еврейская задница ! Ничем не примечательная ! Только лузеры и озабоченные неудачники что то там увидели ! Посмотрите вокруг и обретите себе женщину сначала о потом оценивайте чьи-то задницы !Салаги !
pусский  (аноним)  29.05.2019, 11:28
Оценка:  0
pусский
Всажу в её тощую сраку свою багровую залупу, бля!
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