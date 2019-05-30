Ведущая рассказала об отношениях в собственной семье.

"Просто игнорирует": Наталья Холоденко рассказала, как сын относится к младшей сестре пресс-служба

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Ведущая шоу “Без паники“ на канале “Украина“ Наталья Холоденко в марте родила второго ребенка. Избранника своего, с которым живет после развода с первым мужем, не раскрывает, но в передаче “Зірковий шлях“ рассказала, что ее семья - мать Людмила Ивановна и на 6 лет старший брат Валерий, нового мужа пока не приняли в семью. А потому - женщина пытается минимизировать в этот нелегкий период любое общение с родней. Старший сын психолога тоже непросто переживает смену статуса своей матери.

Мне так легче, поэтому с братом я вообще не общаюсь, а с мамой я общаюсь иногда, по праздникам. - говорит психолог и добавляет, что ее старший сын Ларион отреагировал не просто, что мама с папой разводятся. - Очень плохо. Он сказал: я не хочу, чтобы мы были как разделенные куски пиццы. Ну, пока мне удается его успокаивать лишь фразами: ну, ты же видишь, мы с папой работаем, мы дружим, и тогда он: ну, да-да, с папой дружим, ну, окей, тогда он успокаивается.

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Мальчик не отреагировал на рождение своей младшей сестры Вивьен.

Он ее просто игнорирует. Он сказал: мама, я ее любить не буду, а ты можешь. То есть он мне не мешает ее любить, он не против, но он ее любить не планировал пока и не планирует, ну, посмотрим, как сложится, - говорит Холоденко.

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