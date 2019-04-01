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"Прости, я влюбилась": Слава Каминская честно рассказала о разводе

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Солистка НеАнгелы прокомментировала развод с первым мужем.

"Прости, я влюбилась": Слава Каминская честно рассказала о разводе
instagram.com/babaslavka

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Украинская певица, участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская впервые рассказала о разводе с первым мужем, бизнесменом Евгением. Признание о том, как именно произошло расставание артистка сделала в программе “Зірковий шлях“ на телеканале “Украина“.

Напомним, что с 2014 года Слава Каминская стоит в браке с  пластическим хирургом Эдгаром Каминских, с которым они воспитывает двоих детей: мальчика Леона и девочку Лауру. До Эдгара Каминская была замужем за бизнесменом по имени Евгений, которого оставила из-за влюбленности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну привет 👋🏼

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

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Каминская честно рассказала журналистам, что пришла к мужу и созналась, что больше не может быть вместе с ним. Также артистка отметила, что если бы не “промежуточные отношения“, из-за которых она рассталась с Евгением - то ее знакомство и отношения с Эдгаром вряд ли были бы возможны. 

Я просто пришла и сказала: “Женя, извини, я влюбилась. И все, нам нужно развестись“… Я вам скажу, что когда я рассталась с молодым человеком, из-за которого я развелась с Женей, я очень сильно переживала страшно. Потом познакомилась с Эдгаром. То есть это был такой период. Мы бы не поженились, не стали бы общаться, если бы я была замужем. Все было нужно для того, чтобы моя жизнь была такой, как она сейчас есть, - сказала звезда.

Ранее мы писали, что Оля Полякова создает свою партию. 

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Теги: Слава Каминская, браки звезд, разводы звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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