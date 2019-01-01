Наталья Холоденко рассказала, как исполнила последнюю волю отца

Известный психолог рассказала о личной драме.

Ведущая программы “Без паники“ на канале “Украина“, психолог Наталья Холоденко в передаче “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ рассказала о личной драме, которая сделала ее сильнее.

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Ее отец, Владимир Петрович, болел сахарным диабетом. Наталья даже на время перевезла отца в Киев. Она боролось за его жизнь, как могла. Тогда даже показалось, что болезнь отступила. Да и сам мужчина никак не выдавал своего плохого самочувствия.

“Он всегда был в хорошем настроении, он такой был позитивчик, но, когда брат позвонил и сказал, что он умер, я так этого не ожидала в тот момент, что я сидела и думаю: Боже мой, я просто сейчас не могу это осознать, и я не знаю, как это выдержать. Для меня это был такой удар под дых, когда ты так вдыхаешь, и не можешь выдохнуть, когда ты просто не знаешь даже, как с этим справиться“, - делится психолог.

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Наталья не просто взяла себя в руки, но даже исполнила последнюю волю своего отца - спела на его могиле любимую песню.

“Он мне когда-то рассказывал: у Леонида Быкова на похоронах спели “Клен кудрявый“, а вот я хочу “Два кольори“. И когда папа умер, я пригласила музыканта тогда. У нас это не принято, петь на похоронах, и я решила, что я спою папе эту песню. И стою, и думаю: Боже, ну это реально стыдно, просто люди сейчас не поймут, а там очень много людей было, папу очень любили. И я стою, думаю, сейчас я скажу этому музыканту, не надо играть, я не буду петь, потому что мне стыдно. Затем стою, и думаю, ну почему опять чье-то мнение должно определять мои решения, это обо мне, и о нем, и я это сделала“, - говорит Холоденко.

И за 4 года, что нет ее отца, он как бы стал ее Ангелом-хранителем. Ведь именно после его смерти у женщины начался невероятный взлет в карьере. О феномене Холоденко заговорила вся Украина.

Напомним, ранее Наталья Холоденко раскрыла секрет своего феноменального похудения.