Звездный психолог призналась, сколько тратить на косметики и фитнес-тренера.

Наталья Холоденко рассказала, сколько тратит на себя в месяц пресс-служба

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Ведущая программы “Без паники“ на канале “Украина“, звездный психолог Наталья Холоденко активно делится с поклонниками секретами своего похудения и правильного питания. Она выходит “в прямой эфир“ в соцсети с полотенцем на голове и без макияжа. Холоденко рассказала в передаче “Зірковий шлях“ на канале “Украина“, во сколько обходится ей красота.

“Когда я систематически посещаю косметолога и массажиста, фитнес тренера, ну где-то полторы - две тысячи долларов. Но я ничего не колю, никакого ботокса, я не делаю никаких подтяжек, должны работать мышцы, кожа, а не уколы красоты“, - говорит психолог.

В распорядке Холоденко утренняя зарядка, до второй беременности соведущая программы “Без паники“, еще три раза в неделю по 2 часа минимум проводила в тренажерном зале под руководством своего тренера - сильнейшей женщины мира Ольги Лященко. После этого сразу переходила на тренировки по ямайским танцам. Холоденко весила 101 кг, сейчас - 72 кг, кофе пьет без сахара и молока.

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Наталья Холоденко в марте этого года во второй раз стала матерью, родив дочь Вивьен. От первого брака женщина воспитывает сына Лариона.

Напомним, ранее Наталья Холоденко раскрыла секрет своего феноменального похудения.