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Энрике Иглесиас растрогал сеть забавным видео со своими детьми

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Какой счастливый!
Энрике Иглесиас растрогал сеть забавным видео со своими детьми
Энрике Иглесиас растрогал сеть забавным видео со своими детьми
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Энрике Иглесиас воспитывает двоих детей - близнецов Николаса и Люси. Певец часто публикует видео и фото с малышами, и вот, в очередной раз одна из таких публикаций привела восторг поклонников артиста.

Напомним, что мамой двоих малышей Иглесиаса является Анна Курникова, на которой музыкант до сих пор не спешит жениться.

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На днях Энрике опубликовал новое видео с участием близнецов. На нем Николас и Люси стоят у окна и наблюдают за папой, который стоит на улице и развлекает их своими гримасами. В просмотрах, конечно же, тысячи комментариев и миллионы сердечек.

Три ребенка на этом видео, - подписал публикацию певец.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни 16 декабря 2017 года - у пары родились сын Николас и дочь Люси.

Недавно мы писали о том, что Spice Girls дали свой первый концерт после воссоединения.

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Теги: Энрике Иглесиас, дети
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