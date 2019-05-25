Энрике Иглесиас растрогал сеть забавным видео со своими детьми
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Энрике Иглесиас воспитывает двоих детей - близнецов Николаса и Люси. Певец часто публикует видео и фото с малышами, и вот, в очередной раз одна из таких публикаций привела восторг поклонников артиста.
Напомним, что мамой двоих малышей Иглесиаса является Анна Курникова, на которой музыкант до сих пор не спешит жениться.
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На днях Энрике опубликовал новое видео с участием близнецов. На нем Николас и Люси стоят у окна и наблюдают за папой, который стоит на улице и развлекает их своими гримасами. В просмотрах, конечно же, тысячи комментариев и миллионы сердечек.
Три ребенка на этом видео, - подписал публикацию певец.
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни 16 декабря 2017 года - у пары родились сын Николас и дочь Люси.
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