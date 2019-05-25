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Прекрасная! Настя Каменских поделилась свадебными фото

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Жена Потапа опубликовала снимки самого главного дня ее жизни.
Прекрасная! Настя Каменских поделилась свадебными фото
Прекрасная! Настя Каменских поделилась свадебными фото
instagram.com/kamenskux/

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23 мая Настя Каменских вышла замуж за Потапа. Сразу после свадьбы влюбленные отправились в романтическое путешествие на частном самолете. Однако певица продолжает делиться с подписчиками воспоминаниями об одном из главных дней в ее жизни.

Сегодня Каменских опубликовала в Instagram несколько свадебных фото. На первом снимке звезда в роскошном свадебном платье идет под венец. 

#Weddingday всегда невероятно важный для каждой девушки. И как же радостно, когда он идеален. Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна, - написала Настя.

 

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На второй фотографии еще невеста Каменских позирует сидя на краешке ванной, в шелковом халате и с подобранными волосами. Этот кадр стал частью фотосессии певицы перед церемонией бракосочетания.

В комментариях фолловеры неустанно восхищались красавицей-невестой и отмечали, что она буквально светиться от переполняющих ее эмоций. “Такая нежная!“, “Очень красивая“, “Невероятная!“, - пишут поклонники.

Напомним, что ранее бывшая супруга Потапа засветилась на его свадьбе с новым возлюбленным.

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Теги: Настя Каменских, фото, свадьба
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