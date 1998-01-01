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Редкий выход: Памела Андерсон появилась на публике с 22-летним сыном

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Голливудская звезда дефилировала с Брэндоном Ли по красной дорожке кинофестиваля.
Редкий выход: Памела Андерсон появилась на публике с 22-летним сыном
Редкий выход: Памела Андерсон появилась на публике с 22-летним сыном
instagram.com/fashiontomax/

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Известная модель и актриса Памела Андерсон, которая ранее впервые за всю свою карьеру украсила обложку Vogue, посетила Каннский кинофестиваль вместе со своим 22-летним сыном Брэндоном Ли. Знаменитость прошлась по красной дорожке бала amfAR Gala в шикарном наряде.

Памела позировала перед камерами в нежно-розовом платье в пол, а ее сын выбрал для выхода в свет total-white look. Вместе они улыбались и тепло обнимались для фото.

 

instagram.com/fashiontomax/


instagram.com/fashiontomax/

instagram.com/fashiontomax/

Напомним, что 22-летний Брэндон Томас Ли – сын Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли. В 1998 году Памела рассталась с Ли. Потом они пытались возобновить свои отношения, но в 2000 году пара окончательно разошлась. У модели есть еще один - младший 18-летний сын Дилан Джаггер Ли.

Ранее украинская модель и актриса Даша Астафьева удивила фанатов сменой имиджа.

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Теги: Памела Андерсон, Брэндон Ли, фото, Канны 2019
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