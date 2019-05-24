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Наталья Могилевская растрогала сеть школьным фото

Комментариев: 1
Украинская певица поздравила школьников с последним звонком и показала свою архивную фотографию.
Наталья Могилевская растрогала сеть школьным фото
Наталья Могилевская растрогала сеть школьным фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

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Известная украинская ведущая и певица Наталия Могилевская, которую недавно выгнали из собственного дома, поделилась с поклонниками неожиданным фото. В день последнего звонка артистка опубликовала архивный кадр на котором запечатлена еще в школе.

На фото Могилевская позирует в платье, в одной руке она держит микрофон, а в другой — факел. На заднем плане видно школьников в пионерских галстуках.

Всем продолжающим учиться желаю крутых и незабываемых каникул, а выпускникам — реализации задуманных планов и успехов! Учитесь и никогда не останавливайтесь", - поздравила учащихся Наташа.

Поклонники звезды были поражены красотой юной Могилевской. В комментариях к посту они засыпали знаменитость комплиментами: "Наталья, вы на фото очаровательная, милая", "Хорошенькая какая!", "Милота".

Ранее Наталья Могилевская рассказала о том, как пыталась создать семью.
 

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Теги: Наталья Могилевская, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.05.2019, 16:47
Оценка:  0
гость
Так это факел ей такую страшную морду сделал?
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