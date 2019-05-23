Такая скромная: Даша Астафьева удивила фанатов сменой имиджа

Звезда Playboy предстала в неожиданном образе.

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Певица, актриса и модель Даша Астафьева, которая недавно показала, как выглядела в детстве, кардинально сменила имидж. Знаменитость удивила фанатов скромным образом, опубликовав новые фото в своем Instagram.

Так, на свежих снимках Даша предстает с короткой прической, без макияжа, и в сдержанном наряде. Подписчики Астафьевой привыкли видеть актрису полуобнаженной в смелых фотосессиях, а потому были приятно удивлены непривычному аутфиту и смелой стрижке.

"Даша самая красивая", "Даша, платье, весь образ и ты - восхитительны!", "Как шикарно смотрится на вас платье", - пишут фолловеры Астафьевой.

Напомним, что ранее Даша Астафьева рассказала, почему не может выйти замуж. Артистка призналась, что давно встретила мужчину своей мечты, однако их свадьбе пока не суждено случиться.

Недавно мы писали, что Маша Ефросинина поделилась пикантным кадром в свой день рождения.