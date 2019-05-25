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Теперь можно, - Маша Ефросинина поделилась пикантным кадром в день рождения

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25 мая телеведущей исполнилось 40 лет.
Маша Ефросинина поделилась пикантным кадром в день рождения
Маша Ефросинина поделилась пикантным кадром в день рождения
instagram.com/mashaefrosinina/

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Известная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина сегодня, 25 мая, отмечает юбилей - ей исполнилось 40 лет. Мы уже делились лучшими высказываниями телезвезды ранее. Сама же Маша шокировала фолловеров откровенным снимком в свой день рождения.

Так, в Instagram Ефросининой появилось фото, на котором звезда без мейка сидит на кухонном столе в одной розовой ночнушке, которую игриво приспустила с одного плеча, а также закинув ногу на ногу.

Ну, что ж, теперь можно шалить!!! #40“, - подписала откровенный кадр именинница.

Подписчики Марии принялись активно поздравлять ведущую в комментариях. “Прекрасная!!! С днем рождения! Будь здоровая и счастливая!“, “С днем рождения, красавица“, “Божественная Маша, будьте счастливы!!!“, “Хочу в #40 быть такой же роскошной. Всех благ вам - вы пример прекрасной леди. Вы мотивация“, - пишут пользователи сети.

Ранее Маша Ефросинина развеселила Сеть архивным фото с Педаном и Притулой.

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Теги: Маша Ефросинина, фото
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