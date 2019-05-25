Spice Girls дали свой первый концерт после воссоединения: фото

Выступление перчинок прошло 24 мая в Дублине.

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Известная поп-группа Spice Girls отыграла свой первый концерт после воссоединения. На огромном стадионе в Дублине все “перчинки“, кроме Виктории Бекхэм, которая отказалась присоединиться к бывшим коллегам, выступили на сцене перед многотысячной толпой 24 мая.

Напомним, что сразу после новости о возвращении на большую сцену, Spice Girls объявили, что едут в грандиозное турне по Великобритании.

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Эмма Бантон, Джерри Холлиуэлл, Мелани Браун и Мелани Си представили яркое шоу, зажигательные танцы и блестящие костюмы.

Первые фото с выступления в Дублине уже появились в сети.

Накануне участница группы Мелани Браун была госпитализирована с потерей зрения. Однако, судя по всему, глазам “перчинки“ ничего не угрожает и она быстро вернулась к репетициям шоу.

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