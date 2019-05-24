В Киеве открыли звезду имени Монатика: фото

На Площади славы появилась звезда Димы Монатика.

Читай также: Маше Ефросининой - 40! Лучшие цитаты телеведущей

Вчера в Киеве появилась еще одна звезда на Площади славы. В пятницу, 24 мая, состоялось открытие именной таблички самого танцующего певца Украины и тренера "Голоса країни" Дмитрия Монатика. Радостной новостью певец поделился с фанатами в Instagram.

Открылась моя звезда на "Аллее славы" в Киеве Если загадать желание и ее потереть – все сбудется, я бы очень хотел, чтобы она напоминала и мне (ведь я часто это забываю), и всем, кто проходит, что все задуманное может осуществиться, если сильно этого хотеть и много работать. Сегодня вы проходите мимо этой звезды, а завтра – ваша может оказаться рядом! Пусть она напоминает о том, что "бежать надо не от проблем", а "на встречу мечтам", – написал MONATIK.

Читай также: Джамала: "Проект "Голос. Дiти" стал для меня абсолютным открытием и счастьем"

В социальной сети он опубликовал фото с торжественного события, где позировал вместе с поклонниками.

Яркими снимками в своем блоге также поделилась супруга Монатика - Ирина Демичева.

Ранее MONATIK&Guzema заявили о творческой коллаборации.

Напомним также, что в конце апреля звезду на Площади славы получила певица Оля Полякова.

