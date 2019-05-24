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В Киеве открыли звезду имени Монатика: фото

Комментариев: 6
На Площади славы появилась звезда Димы Монатика.
В Киеве открыли звезду имени Монатика: фото
В Киеве открыли звезду имени Монатика: фото
Instagram.com/irinademicheva

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Вчера в Киеве появилась еще одна звезда на Площади славы. В пятницу, 24 мая, состоялось открытие именной таблички самого танцующего певца Украины и тренера "Голоса країни" Дмитрия Монатика. Радостной новостью певец поделился с фанатами в Instagram.

Открылась моя звезда на "Аллее славы" в Киеве Если загадать желание и ее потереть – все сбудется, я бы очень хотел, чтобы она напоминала и мне (ведь я часто это забываю), и всем, кто проходит, что все задуманное может осуществиться, если сильно этого хотеть и много работать. Сегодня вы проходите мимо этой звезды, а завтра – ваша может оказаться рядом! Пусть она напоминает о том, что "бежать надо не от проблем", а "на встречу мечтам", – написал MONATIK.

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В социальной сети он опубликовал фото с торжественного события, где позировал вместе с поклонниками.

Яркими снимками в своем блоге также поделилась супруга Монатика - Ирина Демичева.

Ранее MONATIK&Guzema заявили о творческой коллаборации.

Напомним также, что в конце апреля звезду на Площади славы получила певица Оля Полякова.
 

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Теги: MONATIK, Дима Монатик, площадь славы
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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  25.05.2019, 15:21
Оценка:  0
гость
Молодец, Монатик! Не каждый "заслуженный" и "народный" может похвастаться такой Звездой! Мне нравится всё его творчество, и песни, и музыка, и его чувство ритма. Таких у нас просто единицы!
pусский  (аноним)  25.05.2019, 14:55
Оценка:  0
pусский
Отмохнатить его в привокзальном тубзике!
гость  (аноним)  25.05.2019, 14:24
Оценка:  +1
гость
Надо собаку посрать туда сводить.
гость  (аноним)  25.05.2019, 14:23
Оценка:  +1
гость
Дупло у него все шире и шире. За такую мечту уже и два уя в очке вместил.
fkrfyfan    25.05.2019, 14:16
Оценка:  +1
fkrfyfan
А кто этот чел?
Natalila1970    25.05.2019, 14:31
Оценка:  -2
Natalila1970
это артист-певец и композитор.Имеет много поклонников.Говорят музыкальные люди что талантлив.Говорят что талантливым пиар не нужен,поэтому в телике его немного.Эпоха Рыбчинского заканчивается,на смену приходят Монатикы.Такова жизнь.У каждого поколения свои кумиры.
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