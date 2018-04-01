Маше Ефросининой - 40! Лучшие цитаты телеведущей

25 мая украинская телеведущая Маша Ефросинина отмечает свой день рождения.

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В субботу, 25 мая, украинская телеведущая Маша Ефросинина отмечает свой день рождения. Сегодня знаменитости исполнилось 40 лет. В честь этого события Ivona решила вспомнить лучшие высказывания ведущей о любви, детях и красоте.

О женском:

Харизматичность женщины, сексуальность и уж, тем более, женственность не зависят от цифр на весах! Это зависит от того, как она себя в них ощущает и умеет любить!

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О детях:

Я учу своих детей радоваться каждому мгновению, учу растворяться в моменте, не подавлять свои желания и эмоции... И сама учусь вместе с ними!

О простом:

Каждый день я пытаюсь разглядеть красоту- в прохожем , в случайном месте, внутри собеседника, в высказывании ... Такая внезапно обнаруженная красота придаёт силы и заставляет улыбаться..

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О жизни:

Мои правила каждого дня: улыбайся. Проходи пешком минимум 30 минут в день. Целуй любимых людей ( без ограничений). Узнавай что-то новое. Делай минимум одно полезное дело.

О Диме Монатике:

Я не знаю, что в нем мощнее - его космический талант или его необъятное сердце! Считаю Диму примером человечности и являюсь фанатом его песен!

Напомним, ранее Маша Ефросинина украсила обложку известного глянца.